Dormi ziua? Bravo ție! Cercetătorii spun că faci EXACT ce trebuie

Specialiștii spun că un pui de somn nu este doar o pauză plăcută, ci o metodă eficientă de a-ți îmbunătăți concentrarea, memoria și starea de spirit.

Studiile arată că un somn scurt, între 30 și 90 de minute, poate combate oboseala mentală și poate crește performanța cognitivă, funcționând ca un „restart” rapid pentru creier.

Potrivit cercetătorului Matthew Walker, somnul nu doar că repară efectele lipsei de odihnă, ci îți poate îmbunătăți performanța mentală peste nivelul inițial.

1. Îți oferă mai multă odihnă reală

Mulți oameni nu dorm suficient noaptea, iar acest lucru afectează productivitatea. Un pui de somn este o soluție rapidă pentru a-ți crește nivelul de energie.

În unele cazuri, funcționează chiar și așa-numitul „coffee nap”: bei o cafea și dormi 20-30 de minute. Cofeina începe să acționeze exact când te trezești, amplificând efectul de revitalizare.

Totuși, pe termen lung, somnul fără cofeină rămâne cea mai sănătoasă variantă.

2. Îți „resetează” creierul și îți îmbunătățește concentrarea

Un pui de somn acționează ca un buton de reset pentru creier.

Ajută la:

creșterea capacității de concentrare

îmbunătățirea memoriei

stabilizarea stării de spirit

Cercetările arată că un somn de aproximativ 60 de minute poate îmbunătăți semnificativ vigilența și performanța mentală, sincronizând ritmul natural al organismului.

3. Reduce pofta de mâncare nesănătoasă

Oboseala crește pofta de alimente bogate în zahăr și grăsimi.

Un pui de somn reduce aceste impulsuri și te ajută să faci alegeri alimentare mai sănătoase. În plus, evitarea gustărilor înainte de somn contribuie la un somn mai odihnitor pe timpul nopții.

Un pui de somn nu este un semn de lene, ci un instrument eficient pentru sănătatea creierului.

Fie că ai nevoie de energie, concentrare sau echilibru emoțional, câteva zeci de minute de somn în timpul zilei pot face diferența.