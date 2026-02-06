Este uleiul de floarea-soarelui o alegere sănătoasă pentru gătit?

Obținut din semințele plantei Helianthus annuus, acest ulei conține acizi grași esențiali care pot avea atât efecte benefice asupra sănătății, cât și riscuri atunci când este consumat în exces sau utilizat necorespunzător.

Datorită conținutului redus de grăsimi saturate, uleiul de floarea-soarelui este adesea considerat o alternativă mai sănătoasă față de alte tipuri de grăsimi. Totuși, modul de folosire și cantitatea consumată sunt esențiale pentru a beneficia de proprietățile sale fără a expune organismul la efecte nedorite.

Ce conține uleiul de floarea-soarelui

Uleiul de floarea-soarelui este bogat în:

acid linoleic (omega-6) – un acid gras polinesaturat esențial, utilizat de organism ca sursă de energie;

acid oleic (omega-9) – un acid gras mononesaturat, prezent și în uleiul de măsline;

vitamina E – un antioxidant puternic cu rol protector pentru celule.

Acești compuși influențează procesele metabolice, sănătatea cardiovasculară, pielea și sistemul imunitar.

Beneficiile uleiului de floarea-soarelui

Susține sănătatea inimii

Consumul moderat de ulei de floarea-soarelui poate contribui la reducerea colesterolului LDL („colesterolul rău”) și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Astfel, poate ajuta la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

Contribuie la sănătatea pielii

Datorită conținutului de vitamina E, acid linoleic și acid oleic, uleiul de floarea-soarelui poate hidrata pielea, reduce inflamația și accelera procesul de vindecare a rănilor. Aplicat topic, acționează ca emolient și ajută la menținerea elasticității pielii.

Are efect antioxidant

Vitamina E din uleiul de floarea-soarelui combate radicalii liberi și inflamația, susținând imunitatea și încetinind procesul de îmbătrânire celulară.

Poate sprijini sistemul imunitar

Acizii grași din compoziția sa au proprietăți antiinflamatoare și pot ajuta organismul să lupte împotriva infecțiilor, inclusiv la nivelul pielii, prin efecte antibacteriene ușoare.

Susține funcțiile cognitive

Vitamina E, fitosterolii și colina pot contribui la protejarea sănătății creierului, având potențial de a îmbunătăți memoria și de a reduce stresul, anxietatea sau simptomele depresive.

Îmbunătățește sănătatea părului

Aplicat extern, uleiul de floarea-soarelui poate hidrata firul de păr, susține circulația la nivelul scalpului și conferă părului un aspect mai sănătos și mai strălucitor.

Riscurile consumului excesiv de ulei de floarea-soarelui

Conținut ridicat de acizi grași omega-6

Deși omega-6 este esențial, un aport excesiv, neechilibrat de omega-3, poate favoriza inflamația cronică. Aceasta este asociată cu boli cardiovasculare, afecțiuni autoimune și anumite tipuri de cancer.

Formarea compușilor toxici la temperaturi ridicate

Uleiul de floarea-soarelui este frecvent utilizat pentru prăjit datorită punctului său de afumare relativ ridicat. Totuși, la temperaturi de peste 180°C, poate produce aldehide toxice, substanțe care pot deteriora celulele și crește riscul de afecțiuni grave.

Uleiul de floarea-soarelui cu conținut ridicat de acid oleic este mai stabil la gătitul la temperaturi mari și produce mai puțini compuși nocivi comparativ cu varianta clasică.

Cum să folosești corect uleiul de floarea-soarelui

Pentru a reduce riscurile și a profita de beneficiile sale:

alege variantele cu conținut ridicat de acid oleic;

evită reutilizarea uleiului după prăjire;

folosește-l cu moderație, mai ales la gătit la foc mic sau ca dressing pentru salate;

echilibrează aportul de omega-6 cu alimente bogate în omega-3, precum peștele gras, semințele de in sau nucile.

Uleiul de floarea-soarelui poate fi un aliat al sănătății atunci când este consumat responsabil și utilizat corect în bucătărie. Cheia este moderația, alegerea tipului potrivit și integrarea sa într-o alimentație echilibrată, scrie medicool.ro.