Protejează-ți sănătatea și banii: Cum să nu cazi în capcana suplimentelor contrafăcute

Organizația avertizează că astfel de cazuri, inclusiv în contextul recentei anchete DIICOT privind o rețea internațională acuzată de comercializare frauduloasă de „suplimente-minune”, nu au legătură cu industria reglementată și trebuie sancționate ferm de autorități.

PRISA subliniază că suplimentele alimentare notificate legal sunt produse reglementate la nivel european și sunt definite de Comisia Europeană ca surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic, comercializate în forme dozate precum capsule, comprimate, tablete, pulberi sau lichide în doze măsurate. Acestea sunt destinate completării alimentației normale și nu pot fi promovate ca tratamente sau vindecări pentru boli.

PRISA arată că, atunci când sunt alese informat și utilizate responsabil, suplimentele alimentare pot susține un stil de viață echilibrat prin aport de vitamine, minerale, probiotice, acizi grași, extracte vegetale sau alte ingrediente cu rol în funcționarea normală a organismului. Totuși, mențiunile de sănătate utilizate în promovare trebuie să respecte registrul european al mențiunilor nutriționale și de sănătate și nu trebuie să inducă ideea că aceste produse tratează sau vindecă boli.

În România, suplimentele alimentare pot fi introduse pe piață doar pe baza unui certificat de notificare emis de Ministerul Sănătății și trebuie comercializate exclusiv sub formă preambalată. În același timp, industria subliniază că aceste produse nu sunt medicamente, nu înlocuiesc tratamentele medicale și nu pot fi prezentate ca alternativă la medicația recomandată de specialiști.

„Cazurile de fraudă nu trebuie să arunce o umbră asupra întregii industrii a suplimentelor alimentare. Dimpotrivă, ele arată cât de important este ca autoritățile să intervină ferm împotriva rețelelor ilegale, iar consumatorii să aleagă doar produse notificate, comercializate prin surse de încredere și promovate responsabil. PRISA susține toleranță zero față de practicile neloiale, reclamele mincinoase și folosirea abuzivă a imaginii medicilor, vedetelor sau instituțiilor publice”, a declarat Gerald Flintoacă-Filip, secretar general PRISA.

Organizația avertizează că mediul online este zona în care apar frecvent forme de dezinformare, inclusiv site-uri fără date de identificare, bloguri obscure, pagini de vânzare temporare, conturi false în social media, reclame agresive și testimoniale fabricate.

PRISA solicită intensificarea controalelor și a monitorizării în mediul digital, unde astfel de practici sunt în creștere. Organizația cere implicarea coordonată a instituțiilor precum Ministerul Sănătății, ANPC, ANSVSA/DSVSA, ANAF, autoritățile din domeniul comunicațiilor digitale și organele de cercetare penală, acolo unde există indicii de fraudă.

Totodată, PRISA își exprimă disponibilitatea de colaborare cu autoritățile și susține utilizarea mecanismelor europene de alertă, control și schimb de informații, având în vedere caracterul transfrontalier al multor rețele ilegale.

Scopul acestor măsuri este identificarea rapidă a fraudelor, blocarea platformelor neconforme și protejarea consumatorilor din România și Uniunea Europeană.

PRISA recomandă consumatorilor să cumpere suplimente alimentare doar din surse sigure și să evite produsele promovate prin promisiuni de vindecare rapidă, rezultate garantate sau înlocuirea tratamentelor medicale.

O sursă considerată sigură este un comerciant identificabil, care oferă produse notificate legal și informații complete despre acestea. În practică, sunt recomandate farmaciile, drogheriile, site-urile producătorilor sau distribuitorilor cunoscuți și marketplace-urile unde vânzătorii sunt clar identificați.

Un site de încredere trebuie să afișeze în mod vizibil numele companiei, CUI-ul, sediul, datele de contact, politica de retur și informații complete despre produs. Lipsa acestor elemente este un semnal de alarmă.

Consumatorii pot verifica produsele în registrele publice ale Ministerului Sănătății, inclusiv Registrul vitaminelor și suplimentelor, precum și în listele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA București), în cazul produselor pe bază de plante.

PRISA încurajează raportarea oricăror produse suspecte sau reclame înșelătoare către autoritățile competente, în funcție de situație: ANPC, Ministerul Sănătății, ANSVSA, ANAF sau ANCOM.

Sesizările pot viza site-uri fără date clare, produse care promit vindecări, reclame agresive sau lipsa informațiilor despre notificarea legală. Scopul este reducerea fraudelor și creșterea protecției consumatorilor pe piața suplimentelor alimentare.

5 pași simpli pentru alegerea unui supliment alimentar de încredere:

1. Căutați numărul de notificare al produsului

Un supliment alimentar comercializat legal în România trebuie să fie notificat. Verificați dacă numărul de notificare apare pe etichetă sau pe ambalaj. Dacă produsul este cumpărat online, verificați dacă acest număr este afișat și pe pagina produsului.

2. Verificați ca eticheta să fie în limba română

Eticheta unui supliment alimentar comercializat în România trebuie să fie în limba română și să includă mențiunea „supliment alimentar”, lista ingredientelor, modul de administrare, porția zilnică recomandată, avertismentele, termenul de valabilitate, lotul și datele producătorului, importatorului sau distribuitorului. O etichetă lipsă, incompletă, netradusă în limba română sau tradusă neclar este un semnal de alarmă.

3. Verificați cine este comerciantul

Cumpărați doar de pe site-uri care afișează clar numele companiei, CUI-ul, sediul, datele de contact și condițiile de retur. Evitați paginile unde nu este clar cine vinde produsul sau cum poate fi contactat comerciantul. Un comerciant de încredere este transparent și ușor de identificat și contactat.

4. Evitați promisiunile miraculoase

Formulări precum „vindecă”, „tratează”, „elimină boala”, „înlocuiește tratamentul prescris de medic”, „produs-minune”, „rezultat garantat” sau „fără niciun efect secundar” indică o comunicare înșelătoare.

5. Verificați reclamele care folosesc vedete, medici sau „specialiști”.

Dacă un produs pare recomandat de o persoană publică, de un medic sau de un „specialist”, verificați dacă informația apare și pe canalele oficiale ale acestora. În fraudele online, imaginile unor medici, vedete sau instituții publice sunt adesea folosite fără acord, pentru a crea încredere falsă în produs.

Pentru persoanele cu afecțiuni cronice, femeile însărcinate sau care alăptează, copiii, vârstnicii și persoanele care iau tratamente medicamentoase, PRISA recomandă consultarea medicului sau farmacistului înainte de utilizarea unui supliment alimentar.

Mesajul PRISA pentru consumatori este simplu: informați-vă înainte de a cumpăra, alegeți surse sigure și nu înlocuiți niciodată tratamentul recomandat de medic cu produse promovate online ca soluții miraculoase.

(sursa: Mediafax)