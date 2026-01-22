10 cele mai sănătoase ceaiuri pe care să le consumi în fiecare zi

Indiferent dacă îl savurezi cu gheață sau cald, ceaiul este o băutură sănătoasă de consumat în fiecare zi.

Două categorii principale de ceaiuri

În linii mari, există două tipuri principale de ceai: ceaiuri din plante și ceaiuri „adevărate” sau de camelie, iar fiecare varietate se mândrește cu un profil unic de beneficii pentru sănătate. Ambele tipuri principale de ceai oferă nutrienți benefici și fitochimicale care îmbunătățesc sănătatea într-o varietate vastă de moduri, perfecte pentru consumul zilnic.

Ceaiuri din plante

Sunt preparate din plante, precum fructe, cereale, flori, condimente, rădăcini și ierburi. Acestea includ opțiuni, precum ceai de ghimbir, ceai de scorțișoară, ceai de turmeric, ceai de fenicul, ceai de rădăcină de lemn dulce, ceai de măceșe și ceai de mușețel.

Ceaiuri de camelie

Ceaiurile de camelie sunt cele derivate special din planta Camellia sinensis. Frunzele acestui arbust sunt recoltate și procesate în moduri specifice pentru a produce ceaiuri negre, verzi, albe și oolong, precum și ceaiuri roșii, pu-erh și galbene.

Cele mai sănătoase ceaiuri de băut în fiecare zi

Ceai negru

Una dintre cele mai comune varietăți este ceaiul negru. Dintre toate ceaiurile de camelie, ceaiul negru a fost oxidat cel mai mult timp, iar frunzele sale sunt adesea rupte în bucăți mai mici decât rudele sale. Acest lucru conferă ceaiurilor negre o aromă mai profundă și mai intensă, precum și un conținut mai mare de cafeină, de 47 de miligrame (mg) per 237 ml (aproximativ jumătate din cantitatea unei cești de cafea).

Pe lângă faptul că oferă un impuls de energie bazat pe cafeină, ceaiul negru este plin de beneficii pentru sănătate datorită multitudinii de fitonutrienți pe care îi conține, în special teaflavină.2 Compușii polifenolici ai ceaiului negru ajută la susținerea sănătății inimii prin impactul pozitiv asupra tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol.3 De asemenea, încurajează o mai bună sănătate imunitară, intestinală, cerebrală și metabolică.

Ceai de ghimbir și turmeric

O combinație de ceaiuri din plante din ce în ce mai populară este cea de ghimbir și turmeric.Curcumina din turmeric oferă beneficii antiinflamatorii, în timp ce gingerolii găsiți în ghimbir oferă ameliorarea durerii și o digestie îmbunătățită. Acest amestec de ceai fără cafeină este o modalitate reconfortantă de a începe, a încheia sau a completa ziua, și este pur și simplu delicios, cu o notă de miere.

Ceai verde

Un alt ceai de camelie, ceaiul verde suferă o oxidare minimă, iar frunzele sale sunt de obicei mai puțin zdrobite în comparație cu frunzele de ceai negru. Ceaiul verde conține, de asemenea, mai puțină cafeină decât ceaiul negru, cu aproximativ 30 mg per cană.6 (Ceaiul Matcha este o varietate puternică de ceai verde, care are un conținut mai ridicat de cafeină decât alte ceaiuri verzi, dar totuși mai scăzut în cafeină decât cafeaua). Aroma subtilă, pământie și florală a ceaiului verde se potrivește bine cu orice ați ronțăi, dulce sau sărat.

Dincolo de gustul său atrăgător, ceaiul verde are atât de multe de oferit în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate. Conține compuși bioactivi, inclusiv quercetină, kaempferol, catechine și epigalocatechin galat (EGCG). Acești antioxidanți ajută la stimularea sănătății imunitare, a inimii, a intestinelor și a metabolismului.

Ceai de lămâie

Indiferent dacă alegeți ceai de verbenă cu lămâie sau pur și simplu apă fierbinte infuzată cu suc sau coajă de lămâie, orice tip de ceai pe bază de lămâie este excelent pentru a fi savurat zilnic. Lămâia conține vitamina C, care ajută la combaterea inflamației și stimulează imunitatea. Citricele conțin, de asemenea, terpenul limonen, care are o activitate antidepresivă notabilă. Aceasta înseamnă că orice alt ceai cu adaos de citrice, cum ar fi orange pekoe, va oferi, de asemenea, aceste beneficii.

Ceai alb

Ceaiul alb este cel mai puțin oxidat tip de ceai de camelie, oferind o aromă mai delicată, caracterizată prin note verzi, ierboase, ușoare. Tinde să aibă cu aproximativ 15% mai puțină cafeină decât ceaiul verde, deși poate varia între cinci și 50 mg per cană, în funcție de mamulți factori, inclusiv tipul, marca, dimensiunea frunzei, temperatura la care este infuzată și momentul infuzării.

Ceaiul alb are mulți dintre aceiași compuși ca ceaiul negru și verde, oferind beneficii similare. De asemenea, conține l-teanină (la fel ca și celelalte ceaiuri de camelie), un aminoacid care susține funcția cognitivă, precum și sănătatea imună și a inimii. S-a descoperit că ceaiul alb poate ajuta la vindecarea rănilor și la sănătatea pielii.

Ceai de hibiscus

Nuanța roz intensă și dulceața acrișoară a ceaiului de hibiscus l-au făcut un ceai din plante destul de popular - în plus, nu conține cafeină. Hibiscusul este un ceai bogat în nutrienți, cu beneficii impresionante pentru metabolism, în mare parte prin efectele sale de stabilizare a zahărului din sânge. De asemenea, este bogat în rutină și quercetină, care sunt eficiente pentru tratarea alergiilor și normalizarea funcției mastocitelor. Cercetările au arătat că ceaiul de hibiscus poate susține sănătatea inimii prin reglarea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol.

Earl Grey

Un ceai britanic prin excelență, Earl Grey este un ceai negru aromatizat cu ulei de bergamotă. Bergamota este un fruct citric similar cu lămâia Meyer, care oferă beneficii carminative,stimulează producția naturală de enzime digestive și relaxează mușchii din tractul digestiv pentru a ameliora crampele, gazele sau balonarea. Acest amestec de ceai negru distinctiv și reconfortant are un conținut similar de cafeină cu ceaiul negru simplu și se mândrește cu aceleași beneficii excelente atât ca ceaiurile citrice, cât și ca alte ceaiuri negre.

Ceai de mentă

Există mai multe tipuri de ceaiuri de mentă disponibile, inclusiv mentă creață, dar acestea tind să ofere beneficii similare. Ceaiurile de mentă acționează ca nootropice, care ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive, precum memoria, concentrarea și focalizarea. Ca și carminative, aceste ceaiuri fără cofeină pot ajuta, de asemenea, la ameliorarea balonării și a altor probleme digestive, precum și la ameliorarea tusei și a infecțiilor sinusale.

Ceai Oolong

Un alt ceai de camelie, ceaiul oolong se situează undeva între ceaiul verde și cel negru în ceea ce privește oxidarea, conținutul de cofeină și robustețea aromei. Cu toate acestea, combină beneficiile pentru sănătate ale ambelor soiuri, aducând cu fiecare înghițitură o mulțime de fitonutrienți și alți compuși pentru a susține sănătatea inimii, creierului, metabolismului, intestinelor și sistemului imunitar. Dimensiunea frunzelor sale este adesea mai mare decât ceaiul negru și poate oferi fie un gust proaspăt, ușor, fie mai corpolent, în funcție de soi.

Ceai de mușețel

Probabil cunoașteți mușețelul pentru reputația sa de a încuraja somnul și relaxarea noaptea. Toate acestea sunt adevărate - și mușețelul poate fi savurat și în orice moment al zilei! Cu alte cuvinte, nu conține agenți care provoacă somnolență sau te adorm. Ca și carminativ și nervos, susține digestia și calmarea. S-a constatat că mușețelul ajută la ameliorarea simptomelor de anxietate și oferă, de asemenea, beneficii antiinflamatorii, metabolice și imunitare, potrivit realsimple.com.