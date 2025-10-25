12 alimente care ajută la detoxifierea rapidă a ficatului

Deși mulți oameni preferă programe de detoxifiere scurte, de circa 3 zile, specialiștii avertizează că procesul natural de detoxifiere al ficatului nu poate fi accelerat miraculos într-un timp atât de scurt. Totuși, anumite alimente pot ajuta la susținerea sănătății funcții hepatice pe termen lung.

Alimente benefice pentru ficat

Usturoi

Usturoiul, bogat în seleniu, activează enzimele hepatice care elimină toxinele. Legumele cu frunze verzi, cum sunt spanacul, varza kale și rucola, furnizează clorofilă. Aceasta neutralizează metalele grele, reducând astfel sarcina asupra ficatului.

Crucifere

Broccoli, conopida și varza de Bruxelles conțin glucozinolați, care cresc producția enzimelor de detoxifiere.

Pește gras

Peștii bogați în omega-3, precum somonul, sardinele și macroul, ajută la prevenirea acumulării de grăsimi în ficat și au efect antiinflamator.

Citrice

Citricele stimulează, de asemenea, enzimele hepatice datorită vitaminelor și antioxidanților pe care îi conțin.

Ulei de măsline, nucifere, fructe de pădure

Uleiul de măsline, nucile și fructele de pădure sunt alte surse valoroase de compuși antioxidanti și antiinflamatori care protejează ficatul. Ceaiul verde, datorită catechinelor, și turmericul, cu curcumina sa, contribuie la reducerea inflamației și a stresului oxidativ din organism.

Ovăz

Fulgii de ovăz oferă fibre benefice pentru menținerea funcției hepatice, iar consumul moderat de cafea a fost asociat cu un risc redus de boli hepatice cronice, potrivit dcmedical.ro.

Includerea regulată a acestor alimente în dietă poate susține sănătatea ficatului și funcționarea sa optimă, contribuind astfel la bunăstarea generală a organismului.