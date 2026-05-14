4 efecte nebănuite ale semințelor de dovleac

Potrivit specialiștilor, consumul unei cantități moderate de semințe de dovleac, aproximativ 20–30 de grame pe zi, poate aduce beneficii importante pentru sistemul nervos și metabolism.

Efect sedativ

Unul dintre elementele-cheie este triptofanul, un aminoacid implicat în producerea serotoninei și melatoninei, substanțe esențiale pentru reglarea somnului și a stării de bine. În plus, semințele conțin magneziu, mineral asociat cu relaxarea musculară și reducerea excitabilității sistemului nervos, dar și zinc, care contribuie la menținerea unui somn de calitate.

Specialiștii spun că efectele pot fi mai vizibile dacă semințele sunt consumate în a doua parte a zilei, în cadrul unei alimentații echilibrate.

Proteine vegetale

Pe lângă rolul în susținerea somnului, semințele de dovleac sunt apreciate și pentru conținutul ridicat de proteine vegetale, aproximativ 25–30 de grame la 100 de grame de produs. Totuși, nutriționiștii atrag atenția că porțiile consumate în mod obișnuit sunt mult mai mici, astfel că ele nu pot înlocui complet surse, precum ouăle sau alte alimente bogate în proteine.

Antioxidanți

Semințele conțin și grăsimi sănătoase, fibre, fier, fosfor și vitamine din complexul B, nutrienți importanți pentru metabolism și funcționarea sistemului nervos. De asemenea, oferă antioxidanți precum vitamina E și compuși fenolici, asociați cu protecția celulară împotriva stresului oxidativ.

Stres și anxietate

Experții subliniază că semințele de dovleac nu reprezintă un tratament pentru stres sau anxietate, însă pot contribui indirect la reglarea răspunsului organismului la stres, datorită aportului de magneziu și triptofan.

Cum să le consumi

Din punct de vedere nutrițional, cele mai recomandate sunt semințele crude sau ușor prăjite, fără adaos de sare. Acestea pot fi integrate ușor în alimentația zilnică, în iaurt, salate, supe sau diverse gustări.

Specialiștii atrag atenția și asupra consumului moderat deoarece semințele de dovleac au un aport caloric ridicat. Cantitatea recomandată rămâne de aproximativ o mână pe zi, potrivit longevitymagazine.ro.