Cum să-ți protejezi inima. Ghid practic pentru prevenirea bolilor cardiovasculare

Însă inima este vulnerabilă. Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de ,mortalitate la nivel mondial, responsabile pentru 38% din totalul deceselor. În Africa de Sud, bolile cardiovasculare provoacă a1 din 6 decese, echivalentul a circa 215 de morți zilnic.

Factorii de risc pentru sănătatea inimii

Sănătatea inimii este afectată de factori precum inactivitatea, alimentația nesănătoasă și stresul.

Creșterea prevalenței bolilor cardiovasculare este cauzată în mare măsură de inactivitate, alimentație necorespunzătoare și stres.

Ce este bioknetica

Astfel că biokinetica joacă un rol esențial. Aceasta utilizează principiile științei mișcării în asistența medicală de recuperare și prevenție. Biokineticienii efectuează evaluări complete pentru a dezvolta regimuri de exerciții individualizate, bazate pe dovezi științifice. Scopul este de a optimiza capacitatea funcțională și de a îmbunătăți forța musculo-scheletică, precum și sănătatea fiziologică generală.

Aceștia lucrează cu pacienții pentru a concepe protocoale de exerciții personalizate, sigure și adecvate clinic.

Studiile arată că exercițiile fizice regulate pot scădea tensiunea arterială, pot îmbunătăți colesterolul, pot regla glicemia și pot ajuta inima să funcționeze mai eficient.

Soluții pentru prevenirea bolilor de inimă

1. Exerciții fizice cu scop, nu doar pentru mișcarea zilnică

Deși mișcarea de rutină, cum ar fi mersul pe jos sau urcatul scărilor, este benefică, exercițiile structurate oferă beneficii cardiovasculare mai mari. Ghidurile actuale recomandă cel puțin 150 de minute de activitate aerobică de intensitate moderată pe săptămână. Exemplele includ mersul rapid, ciclismul sau dansul.

Dacă lipsa de timp este o barieră, ia în considerare împărțirea exercițiilor structurate în sesiuni de durată mai scurtă. De exemplu, 3 sesiuni pe zi, cu intervale de 10 minute.

În plus, activitățile de întărire a mușchilor, cum ar fi genuflexiuni și flotări la perete, ar trebui efectuate două sau mai multe zile pe săptămână. Acestea îmbunătățesc sănătatea metabolică și reduc riscul cardiovascular.

2. Fii cu un pas înaintea simptomelor

Multe afecțiuni cardiovasculare se dezvoltă silențios. Tensiunea arterială, glicemia și colesterolul crescute trec adesea neobservate până când se produce un eveniment grav, cum ar fi un atac de cord.

Cercetările arată că 1 din 3 adulți din Africa de Sud are hipertensiune arterială. Cu toate acestea, mulți sunt nediagnosticați sau netratați.

În mod optim, toate persoanele cu vârste peste 35 de ani - în special cei cu antecedente familiale de boli cardiovasculare - ar trebui să fie supuse unor controale medicale anuale.

3. Mișcă-te, întinde-te, crește-ți rezistența

Viața modernă încurajează ore lungi de stat la birouri, în mașini și în fața ecranelor. Comportamentul sedentar prelungit este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare și mortalitate din orice cauză.

Birourile în picioare și pauzele de mișcare sunt utile. Dar postura, mobilitatea articulațiilor și funcția musculară trebuie, de asemenea, prioritizate. Întinderea regulată, antrenamentul de rezistență și exercițiile de echilibru susțin sănătatea musculo-scheletică și reduc riscul de accidentare sau complicații legate de inactivitate.

4. Învinge stresul

Stresul cronic contribuie la inflamație, hipertensiune arterială și comportamente nesănătoase. Toate acestea cresc riscul de boli cardiovasculare.

Deși meditația și consilierea sunt instrumente esențiale, exercițiile fizice sunt un regulator puternic al stresului, promovând eliberarea de endorfine și îmbunătățind starea de spirit, somnul și rezistența emoțională. Endorfinele sunt substanțe chimice naturale produse în organism, care reduc durerea și promovează sentimentele de fericire, plăcere și satisfacție, crescând astfel bunăstarea.

Cercetările susțin utilizarea antrenamentului aerobc și de rezistență pentru a reduce simptomele depresive, a reduce anxietatea și a îmbunătăți bunăstarea psihologică.

Concluzii

Protejarea inimii nu înseamnă doar gestionarea bolilor; ci și prevenirea acestora. Nu aștepta să apară un eveniment cardiac înainte de a acționa. Obține ajutor în evaluarea riscurilor, asumă-ți responsabilitatea pentru sănătate și implementeazăstrategii bazate pe mișcare care îmbunătățesc durata de viață și calitatea vieții, potrivit sciencealert.com.

