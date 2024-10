4 semne că ai nevoie de odihnă. Cum să te vindeci pentru a deveni mai puternic

Lipsa timpului de recuperare poate îngreuna mintea și corpul să se reîncarce, ceea ce duce la perturbări ale funcționării tale fizice și mentale.

Experții vorbesc despre cum să identificăm semnele pe care ni le trimite corpul și ce să facem pentru a promova vindecarea și pentru a construi rezistența pe termen lung.

Cum lucrează mintea și corpul împreună

Supraviețuitoare a Holocaustului, autoare de bestselleruri din New York Times, câștigătoare a Premiului pentru Cartea Evreiască și psiholog specializat în traume, Edith Eva Eger este autoarea cărții de memorii "Balerina de la Auschwitz", în care își împărtășește experiența de supraviețuire în lagăr și apoi se îmntoarce acasă copleșită de durere și vinovăție, dar realizând că poate alege să trăiască și să experimenteze bucuria din nou.

„Mi-am dat seama de limitările mele”, spune dr. Eger. „Dar naziștii nu mi-au putut atinge niciodată spiritul. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult.”

Jennifer Mann este un practicant minte-corp, instructor de yoga și terapeut de mișcare funcțională. Ea s-a luptat cu oboseala cronică severă. Coautore a cărții "Limbajul secret al corpului", acum îi sprijină pe alții să-și revină olosind modalități de vindecare minte-corp bazate pe traume, care au reprezentat o parte importantă a propriei ei călătorii de recuperare.

„Când iei mintea gândurile, emoțiile, memoria, trauma creierului și o separi de experiența corpului, privești corpul ca pe un robot și mintea ca pe o mașinărie, este foarte greu să le vindeci deoarece procesele sunt atât de interconectate”, explică Mann.

Calmarea corpului poate ajuta la calmarea minții, și invers, adaugă ea.

„Mintea și corpul sunt una prin conexiunea minte-corp, iar conexiunea minte-corp este reralzată de creier și sistemul nervos. Creierul și corpul nostru vorbesc în mod constant unul cu celălalt. Suntem în viață pentru că avem un sistem nervos. Elementul de conectare a minții, gândurilor noastre și corpului ne permite într-adevăr să intrăm adânc în rădăcina a ceea ce cauzează aceste tulburări mai complexe ale corpului și minții, și să mergem la rădăcina unora, a răspunsurilor la traume nerezolvate care apar în organism.”

„Când neglijăm să acordăm prioritate odihnei poate duce la epuizare, afectându-ne procesul decizional, sănătatea și creativitatea în viața profesională. Încordează relațiile, diminuează rezistența emoțională și dăunează bunăstării generale”, spune și Ashley Neese, autoare, mamă, editorul The Deeper Call.

Nu omite semnele

Câțiva indicatori că ai nevoie de odihnă pot include:

Ești mereu epuizat. Oboseala persistentă, chiar și atunci când ai dormit destul este un mare steag roșu.

Probleme de focalizare. Dacă simți că nu te poți concentra asupra sarcinilor sau conversațiilor ori descoperi că pur și simplu nu rerții informațiile la fel de bine cum o faci în mod normal, acesta ar putea fi un semn că ai nevoie de o pauză.

Sistemul imunitar este afectat. Dacă te îmbolnăvieștitot timpul sau nu te vindeci la fel de repede ca înainte, poate indica, de asemenea, că lucrurile nu sunt în regulă.

Schimbări de dispoziție. Acestea pot fi legate de o serie de lucruri. Corpul tău poate încerca să-ți atragă atenția prin intermediul emoțiilor.

Primul pas important

Identificarea faptului că trebuie să te odihnești este una, dar a face ceva cu informațiile respective este alta.

Conștientizarea este un prim pas important, spune Mann. „Te ajută să înveți mesajele despre limbajul corpului, adică să înveți să asculți și să te pui în acordcu senzațiile, emoțiile și inima, respirația și să înveți cu adevărat ce înseamnă acestea.

Poți începe să întrerupi acele modele rele atunci când apar și apoi să reproiectezi noi modele care susțin mai bine bunăstarea minte-corp.

„Calmul începe cu adevărat în corp când simți un sentiment de siguranță. Și atunci când sentimentul de siguranță resimțit este atins prin diferite tehnici, fie prin conștientizare, întrerupere, reproiectare sau sprijinul unui terapeut ori făcând mai mult din ceea ce îți place sau renunțând la locul de muncă pe care știi că nu este bun pentru tine sau ești obosit, sau încetinești să faci lucrurile, și spui mai mult da pentru tine și începi să simți siguranța în corpul tău, atunci ești cu adevărat calm la nivel fiziologic”, spune Mann.

„Începe prin a încorpora mici momente de conștientizare, cum ar fi respirația profundă sau pauze scurte de la ecran de-a lungul zilei pentru a te reseta. Stabilește o practică consecventă de odihnă, cum ar fi o plimbare săptămânală în natură și stabilește limite în jurul muncii pentru a crea spațiu pentru relaxare și odihnă.”, explică Neese.

Dacă te simți puțin ciudat la început, adaugă ea, nu ești singurul. „Odihna se simte adesea inconfortabil la început, mai ales dacă ești obișnuit cu un stil de viață rapid sau cu o productivitate constantă. Cu toate acestea, beneficiile reglării emoționale, conexiunea mai profundă cu natura și comunitatea, și bunăstarea generală fac din aceasta o practică plină de satisfacții care merită cultivată.”

Construirea rezilienței pe termen lung

Realitatea este că viața și munca vin cu provocări și este esențial să ne concentrăm asupra modului în care putem construi rezistența pe termen lung.

Dr. Eger reflectă asupra timpului petrecut în lagăr și asupra modului în care aceasta a influențat experiența ei, când a venit mai târziu în Statele Unite.

„În lagăr, uneori, oamenii noștri erau mai cruzi decât naziștii. Am lucrat într-o fabrică apoi, a fost lucrul pe care l-am făcut când am venit în America. Am lucrat într-o fabrică tăind fire de cămăși. Cred că totul a fost o oportunitate de a descoperi meserii pe care nu credeam că le voi face vreodată. Cred că a fost foarte important să să nu intru în acest „noi și ei”, și să nu fiu idealistă, ci să fim mai mulți oameni buni care trăiesc în ziua de azi, în timp ce sperăm că va veni ceva mai bun. Pentru mine, asta a inclus de fapt o mulțime de rugăciuni pentru dușmani.”

Ea adaugă: „Au controlat multe, multe lucruri, dar nu mi-au putut lua niciodată visele, speranțele și modul în care îmi ofer această speranță.” Ea spună că ulterior, când au apărut provocările, și-a amintit să-și spunp: „Este ceva temporar și pot supraviețui.”

În timp ce elementele de bază, precum lumina soarelui, timpul în natură, somnul și stabilirea limitelor sunt importante, spune Mann, este, de asemenea, incredibil de puternic să facem mai mult din ceea ce ne place. „Când știm care sunt acele lucruri, asigurându-ne doar că le punem în aplicare pe tot parcursul zilei să ne facem cu adevărat timp pentru a oferi corpului nostru acea bunătate, astfel încât să aibă timpul și spațiul pentru a fi în armonie și a ne ajuta în călătoria noastră", notează forbes.com.