4 simptome neașteptate care indică un nivel scăzut de vitamina D

Aceasta susține îmbătrânirea sănătoasă, ajută la menținerea oaselor puternice și a sistemului imunitar. Dar mulți oameni nu o au în cantități suficiente.

Cercetările sugerează că aproximativ jumătate din populația globală nu primește suficientă vitamina D. Majoritatea oamenilor sunt asimptomatici, dar există unele indicii care ar putea arăta un deficit de vitamina D.

Studiile au sugerat legături între deficitul de vitamina D și anumite probleme de sănătate, inclusiv depresia, fracturile, diabetul, bolile de inimă, cancerul și infecțiile.

Simptomele deficienței de vitamina D

-Dureri osoase

-Slăbiciune sau dureri musculare

-Oboseală

-Modificări ale dispoziției

Copiii cu deficit de vitamina D pot prezenta:

-Dureri osoase

-Slăbiciune musculară

-Modele de creștere incorecte

-Deformații articulare

Cauzele deficienței de vitamina D

Deficitul de vitamina D poate fi provocat de o varietate de factori.

-Lipsa alimentelor care conțin vitamina D în dietă

-Sinteză scăzută a vitaminei D din razele ultraviolete

-Afecțiuni care îngreunează absorbția vitaminei D - (cum ar fi boală intestinală cronică sau insuficiența pancreatică)

-Afecțiuni care îngreunează transformarea anumitor compuși în forma activă a vitaminei D de către organism (cum ar fi ciroza)

-Medicamente care îngreunează absorbția sau transformarea vitaminei D de către organism (inclusiv unele utilizate pentru tratarea convulsiilor, colesterolului ridicat și pierderii în greutate)â

Factori de risc

Persoanele sunt mai predispuse să dezvolte un deficit de vitamina D dacă:

-Nu se expun la soare

-Au pielea mai închisă la culoare

-Sunt mai în vârstă

-Au greutate corporală mare

-Urmează o dietă vegană

-Au o afecțiune care îngreunează absorbția nutrienților (inclusiv boala Crohn, boala celiacă sau antecedente de intervenții chirurgicale de bypass)

-Au o afecțiune care îngreunează sintetizarea vitaminei D (cum ar fi probleme hepatice sau renale)

-Sugari alăptați

Diagnostic

Un simplu test de sânge poate măsura cantitatea de 25-hidroxivitamina D pe care o aveți în organism. Însă specialiștii nu mai recomandă nveluri specifice de suficiență ori deficit de vitamina D.

Testarea de rutină nu este necesară pentru toată lumea și este rezervată celor care prezintă un risc ridicat de deficit.

Tratament

Gestionarea deficitului de vitamina D depinde de factori individuali, dar implică de obicei o combinație de alimente și suplimente întrucât majoritatea pacienților nu primesc suficientă vitamina D doar din alimente sau din expunerea la soare. Consultați medicul înainte de a începe să luați un supliment.

Care este cel mai bun moment pentru a lua vitamina D?

Deoarece vitamina D este o vitamină liposolubilă, este recomandat să o luați cu alimente, astfel încât grăsimea din alimente poate facilita absorbția acesteia de către organism.

De asemenea, ați putea dori să o luați cu calciu sau cu alimente care conțin calci, deoarece vitamina D ajută organismul să absoarbă calciul și sunt adesea luate împreună pentru a ajuta la construirea și menținerea sănătății mușchilor și oaselor.

Câtă vitamina D ai nevoie?

Doza zilnică recomandată (DZR) pentru persoanele sănătoase cu vârste între 1 și 70 de ani este de 15 mcg (600 UI) pe zi. Pentru sugari, DZR este de 10 mcg (400 UI), iar pentru persoanele peste 70 de ani, este de 20 mcg (800 UI) zilnic.

Înainte de a lua o pilulă, trebuie să luați în considerare cantitatea de vitamina D pe care o primiți deja din alimente. De exemplu, dacă primești deja 10 mcg din dietă, atunci este posibil să fie nevoie să suplimentezi cu doar 5 mcg.

Poți lua prea multă vitamina D?

Da! Nivelurile ridicate de vitamina D pot duce la greață, vărsături, scăderea poftei de mâncare, constipație, slăbiciune și pierdere în greutate, în timp ce nivelurile foarte ridicate pot afecta rinichii, pot provoca confuzie și pot declanșa bătăi neregulate ale inimii.

Ccele mai bune surse alimentare de vitamina D

Foarte puține alimente conțin în mod natural vitamina D. De aceea oamenii au nevoie adesea de suplimente. Cu toate acestea, peștele gras (cum ar fi somonul, macroul și heringul) și produsele lactate îmbogățite cu vitamina D sunt surse alimentare. Ciupercile, ouăle și băuturile fortificate din cereale și soia sunt, de asemenea, opțiuni bune.

Poți obține vitamina D prin expunerea la soare?

Da. Atunci când pielea este expusă la razele ultraviolete, aceasta determină organismul să înceapă un proces care creează vitamina D, dar nu este o idee bună să depindeți doar de soare pentru a vă satisface nevoile de vitamina D din cauza lipsei de fiabilitate și a potențialelor efecte nocive. P

Cercetările au descoperit că persoanele cu pielea mai închisă la culoare produc mai puțină vitamina D din lumina soarelui iar factori precum anotimpul, latitudinea, pigmentarea pielii și crema de protecție solară pot limita producția de vitamina D.

Dacă alegeți să renunțați la crema de protecție solară, datele arată că expunerea excesivă la soare neprotejată poate duce la riduri,pete solare și poate crește riscul de cancer de piele, notează goodhousekeeping.com.