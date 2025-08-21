5 lucruri pe care trebuie să le știi despre iaurtul grecesc. Diferențe față de iaurtul clasic

Ce este iaurtul

Iaurtul este produs prin fermentarea laptelui cu bacterii sănătoase, precum Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus. Are o textură cremoasă și un gust ușor acrișor, și este de obicei consumat simplu sau aromatizat. Conține calciu, proteine ​​și probiotice (bacterii bune), și este bun pentru digestie și sănătatea oaselor.

Ce este iaurtul grecesc

Iaurtul grecesc este o versiune strecurată a iaurtului obișnuit. După fermentare, este strecurat de mai multe ori pentru a îndepărta zerul (partea lichidă), făcându-l mai gros, mai cremos și cu un gust mai bogat. Are mai multe proteine ​​și mai puțin zahăr decât iaurtul obișnuit, ceea ce îl face popular pentru fitness și gestionarea greutății.

Iaurt versus iaurt grecesc

Atât iaurtul, cât și iaurtul grecesc sunt obținute prin fermentarea laptelui cu bacterii bune dar principala diferență constă în textură și nutriție.

Iaurtul grecesc este mai gros și mai cremos deoarece este strecurat de mai multe ori pentru a îndepărta apa (numită zer). Acest lucru face ca iaurtul grecesc să fie mai bogat în proteine ​​și mai sărac în zahăr, în comparație cu iaurtul obișnuit.

Iaurtul obișnuit este mai fin și mai lichid, în timp ce iaurtul grecesc se simte dens și sățios.

Ambele sunt sănătoase, dar iaurtul grecesc este adesea ales pentru dietele de slăbire sau de fitness datorită conținutului ridicat de proteine.

5 lucruri importante despre iaurtul grecesc

1. Strecurare: Iaurtul grecesc este strecurat de 2-3 ori mai mult decât iaurtul obișnuit pentru a-și obține consistența.

2. Sațietate: Conținutul ridicat de proteine ​​îl face mai sățios și o alegere bună pentru diete.

3. Gătit: Textura sa groasă îl face perfect pentru sosuri precum tzatziki sau ca înlocuitor pentru smântână.

4. Diete de slăbit: Mulți sportivi și participanți la sală îl preferă pentru conținutul ridicat de proteine ​​și conținutul scăzut de zahăr.

5. Preparat în casă: Puteți face iaurt grecesc acasă strecurând iaurtul obișnuit prin folosirea unei cârpe sau un filtru, potrivit jagranjosh.com.