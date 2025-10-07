5 tipuri de brânză care NU afectează nivelul colesterolului din organism

Unele tipuri de brânză, precum brânza cottage, ricotta, feta, mozzarella parțial degresată și brânza elvețiană sunt recomandate datorită profilului lor nutritiv.

Brânzeturi pe care să le consumi dacă ai colesterolul mare

Brânza cottage

Este apreciată pentru aportul său ridicat de proteine și conținutul scăzut de grăsimi, fiind benefică și pentru sănătatea microbiomului intestinal. Variantele fără sare reprezintă o alegere potrivită și pentru controlul tensiunii arteriale.

Brânza ricotta

Este bogată în vitamine, precum A, B2, B3 și B12, oferă și o sursă sănătoasă de calciu și minerale, iar datorită concentrației reduse de lactoză poate fi consumată și de persoanele cu intoleranță.

Brânza elvețiană și feta

Cele două tipuri de brânză aduc eneficii prin conținutul redus de colesterol alimentar și grăsimi saturate, susținând sănătatea oaselor și masa musculară.

Mozzarella parțial degresată

Se remarcă prin nivelurile modeste de grăsimi saturate și colesterol, calciu și vitamina D, esențiale pentru sistemul osos, oferind și proteine esențiale pentru dezvoltarea masei musculare.

Brânza cheddar degresată

Este o altă opțiune bună pentru cei care doresc să limiteze consumul de colesterol, furnizând în același timp calciu, vitamina A, vitamina K și proteine.

La ce să fii atent

Este importantă verificarea informațiilor nutriționale de pe ambalaj și consumul moderat, întrucât orice tip de brânză consumat în exces poate influența nivelul colesterolului.

Consultarea medicului sau a unui nutriționist rămâne recomandarea esențială pentru o dietă echilibrată și adaptată nevoilor individuale, potrivit medicool.ro.