6 băuturi ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge

1. Apă

Deshidratarea poate duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge din cauza concentrației mari a hormonilor vasopresină și cortizol, care au impact asupra reglării zahărului din sânge. Creșterea aportului de apă poate reduce riscul de diabet zaharat de tip 2 și poate scădea nivelul zahărului din sânge la persoanele care au deja diabet.

Mai mult, consumul unei cantități mari de apă semnaleazăâorganismului că ești sătul, ceea ce ar putea limita cantitatea de carbohidrați și zaharuri pe care le-ai consuma prin gustări.

2. Lapte

Laptele conține carbohidrați și zahăr, ceea ce poate să pară nepotrivit pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge. Cu toate acestea, unele cercetări au descoperit că laptele de vacă poate reduce nivelul zahărului din sânge. Grăsimile și proteinele din laptele de vacă încetinesc golirea stomacului, ceea ce duce la creșterea mai lentă a nivelului de zahăr din sânge după masă.

Pe piață există diverse tipuri de lapte cu profiluri nutriționale diferite. Pentru a profita de potențialul beneficiu de scădere a glicemiei, ia în considerare laptele integral, care conține mai multe grăsimi și lactoză decât variantele degresate.

3. Ceai verde

Ceaiul verde conține antioxidanți ce pot susține gestionarea nivelului de zahăr din sânge și reducerea inflamației. Catechinele, compuși naturali din ceaiul verde, ar putea ajuta la îmbunătățirea sensibilității la insulină, capacitatea organismului de a controla cantitatea de zahăr din sânge.

Deși ceaiul verde neîndulcit nu conține zahăr are cafeină, așa că este recomandat să îl consumi cu moderație.

4. Ceai negru

Ceaiul negru conține antioxidanți cre pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge, la prevenirea inflamației și la reducerea riscului de a dezvolta diabet. Un studiu a constatat că un consum zilnic de cel puțin o cană de ceai negru ar putea ajuta la reducerea riscului de diabet de tip 2 cu până la 14%.

În plus, ceaiul negru conține teaflavine (compuși antioxidanți), care pot ajuta la combaterea deteriorării celulare cauzate de radicalii liberi, care este adesea legată de un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul.

Sucul de roșii oferă mai multe beneficii pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge. Are un indice glicemic scăzut, ceea ce înseamnă că nu declanșează o creștere bruscă a glicemiei. Un studiu arată că consumul unei căni cu suc de roșii cu 30 de minute înainte de masă a îmbunătățit nivelul zahărului din sânge după masă.

Roșiile conțin, de asemenea, licopen (un tip de antioxidant carotenoid), care poate ajuta la scăderea nivelului zahărului din sânge și a complicațiilor diabetului prin proprietățile sale inflamatorii.

6. Chefir

O analiză a constatat că persoanele care au băut chefir (lapte fermentat) au înregistrat reduceri notabile ale nivelului de zahăr din sânge și de insulină pe stomacul gol, comparativ cu cele care nu au făcut-o. Un alt studiu a constatat că consumul a 2,5 căni de chefir zilnic, timp de opt săptămâni, a redus semnificativ rezistența la insulină la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Unele dovezi sugerează că conținutul de proteine ​​al chefirului poate, de asemenea, să încurajeze niveluri sănătoase de zahăr din sânge, promovând senzația de sațietate și încetinind digestia, stabilizând eliberarea zahărului în fluxul sanguin.1415

Dovezile arată că băuturile simple precum apa, ceaiul neîndulcit și sucul de roșii pot susține niveluri stabile de zahăr din sânge, în timp ce băuturile zaharoase fac opusul.

Alte modalități de a susține nivelul zahărului din sânge

-Limitarea aportului de carbohidrați pentru a evita descompunerea în exces de glucoză.

-Includerea unei cantități suficiente de fibre în dietă poate ajuta la reducerea vitezei de absorbție a zahărului.

-Consumul zilnic de mese mici și frecvente asigură menținerea echilibrului nivelului zahărului din sânge.

-Somnul suficient este esențial pentru sănătatea generală și reglarea glicemiei.

-Reducerea stresului prin practicarea tehnicilor de mindfulness pentru a limita vârfurile de zahăr din sânge.

-Exercițiile fizice regulate pot ajuta la scăderea nivelului zahărului din sânge.

-Evitarea gustărilor procesate bogate în calorii, grăsimi saturate, sare și zahăr deoarece aceste alimente pot agrava gestionarea glicemiei și crește riscul de boli cronice, potrivit verywellhealth.com.