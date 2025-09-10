Calea spre libertate: 7 pași care te ajută să te lași de fumat

Primele 7-10 zile după ultima țigară sunt cele mai grele, perioadă în care nicotina este eliminată din organism, iar mintea continuă să asocieze fumatul cu anumite momente din viața cotidiană.

Dependența de nicotină are două componente: una biologică, cauzată de efectele substanței asupra creierului, și una psihologică, legată de obiceiuri și asocieri sociale sau emoționale.

Specialiștii de la Institutul „Marius Nasta” subliniază că fumatul este o boală cronică care nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control.

Strategii care te ajută să scapi de dependența de nicotină

Înlocuirea nicotinei – plasturi, gumă sau pastile, care atenuează simptomele sevrajului. Medicamente fără nicotină – bupropionul sau vareniclina, care reduc pofta de fumat și disconfortul. Evitarea factorilor declanșatori – pauzele de cafea, petrecerile, stresul sau alte situații asociate în trecut cu fumatul. Distragerea atenției – întrucât pofta intensă trece în 3-5 minute, activități ca vorbitul cu un prieten sau exercițiile de respirație pot ajuta. Citește pe Antena3.ro Parlamentul din Nepal este în flăcări, casa premierului a fost incendiată, demnitarii atacați Activitate fizică – o scurtă plimbare sau altă mișcare plăcută calmează iritabilitatea și anxietatea. Tehnici alternative de relaxare – yoga, meditație, masaj, ascultarea muziiă liniștitoare pot reduce stresul. Sprijin social și profesional – familia, prietenii sau consilierea prin Programul Național Stop Fumat oferă suport.

Cu ce să înlocuiești fumatul

Ese bine să înlocuiești obiceiurile legate de fumat cu alternative sănătoase: mestecă gumă fără zahăr, ronțăie legume crude sau fructe, ține mâinile ocupate cu activități plăcute și păstrează la îndemână gustări sănătoase sau bomboane mentolate, potrivit a1.ro.

Renunțarea la fumat poate fi un proces dificil, dar cu o strategie bine pusă la punct, sprijin și răbdare, poți învinge tentațiile și poți începe o viață mai sănătoasă.