7 tehnici ușoare pentru ochi: Ajută la relaxarea și îmbunătățirea vederii

de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   17:30
Sursa foto: Hepta

Câteva exerciții simple ajută la menținerea sănătății ochilor, fiind importante ma ales în era tehnologiei, când majoritatea adulților petrec ore în șir în fața ecranelor.

Aceste exerciții au rolul de a îmbunătăți focalizarea, flexibilitatea și coordonarea ochilor, reducând oboseala și tensiunea oculară.

Regula 20-20-20

Privește la un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță timp de 20 de secunde, la fiecare 20 de minute petrecute în fața ecranului. Aceasta ajută la relaxarea ochilor și previne uscăciunea.

Aproape-departe

Acoperă un ochi și alternează focalizarea între un obiect apropiat și unul aflat la distanță, repetând de circa 12 ori. Acest exercițiu menține abilitatea ochilor de a se adapta la diferite distanțe.

Exercițiu de concentrare

Ține un mic obiect cu brațul întins, apropie-l încet de nas și menține focalizarea până când imaginea devine încețoșată. Repetă de 10-15 ori.

Palming

Acoperă ușor ochii închiși cu palmele fără presiune și relaxează-i timp de 1-2 minute pentru a reduce tensiunea și a oferi o pauză.

Simbolul infinitului

„Desenează” cu ochii simbolul infinitului pentru a crește flexibilitatea și coordonarea ochilor.

Flexarea ochilor

Ridică privirea în sus, în jos, stânga și dreapta, ținând fiecare poziție câteva secunde, pentru a întinde mușchii oculari.

Mișcare circulară

Mișcă ochii în cercuri, imaginându-ți cifrele unui ceas, repetând în ambele sensuri.

Aceste exerciții durează câteva minute zilnic și ajută la reducerea oboselii oculare și menținerea vederii sănătoase, potrivit longevitymagazine.ro.

 

