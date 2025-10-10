7 tehnici ușoare pentru ochi: Ajută la relaxarea și îmbunătățirea vederii

Aceste exerciții au rolul de a îmbunătăți focalizarea, flexibilitatea și coordonarea ochilor, reducând oboseala și tensiunea oculară.

Regula 20-20-20

Privește la un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță timp de 20 de secunde, la fiecare 20 de minute petrecute în fața ecranului. Aceasta ajută la relaxarea ochilor și previne uscăciunea.

Aproape-departe

Acoperă un ochi și alternează focalizarea între un obiect apropiat și unul aflat la distanță, repetând de circa 12 ori. Acest exercițiu menține abilitatea ochilor de a se adapta la diferite distanțe.

Exercițiu de concentrare

Ține un mic obiect cu brațul întins, apropie-l încet de nas și menține focalizarea până când imaginea devine încețoșată. Repetă de 10-15 ori.

Palming

Acoperă ușor ochii închiși cu palmele fără presiune și relaxează-i timp de 1-2 minute pentru a reduce tensiunea și a oferi o pauză.

Simbolul infinitului

„Desenează” cu ochii simbolul infinitului pentru a crește flexibilitatea și coordonarea ochilor.

Flexarea ochilor

Ridică privirea în sus, în jos, stânga și dreapta, ținând fiecare poziție câteva secunde, pentru a întinde mușchii oculari.

Mișcare circulară

Mișcă ochii în cercuri, imaginându-ți cifrele unui ceas, repetând în ambele sensuri.

Aceste exerciții durează câteva minute zilnic și ajută la reducerea oboselii oculare și menținerea vederii sănătoase, potrivit longevitymagazine.ro.