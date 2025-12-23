Avertismentul medicilor stomatologi: 9 obiceiuri zilnice care îți strică dinții

1. Mestecatul de suprafețe dure

Mestecatul capacelor de stilou, roaderea unghiilor sau zdrobirea gheții poate părea inofensiv dar, în timp, aceste obiceiuri pot deteriora grav dinții. „Acest obicei uzează smalțul și poate crea fracturi mici care se agravează în timp”, spune dr. Nicole Khalife, medic stomatolog, ceea ce poate duce la necesitatea unor coroane sau chiar a unor tratamente de canal.

Dacă aveți tendința să mestecați atunci când sunteți stresați sau distrași, dr. Khalife sugerează să țineți ceva moale la îndemână, cum ar fi o gumă fără zahăr, pentru a ajuta la redirecționarea impulsului. „În cazul copiilor și adolescenților, am avut succes recomandând instrumente de mișcare pentru a ajuta la întreruperea ciclurilor de roadere a unghiilor.”

2. Folosirea dinților ca unelte

În mod similar, utilizarea dinților pentru a deschide pachete sau a deșuruba capacele de sticle poate avea efect invers deoarece dinții nu sunt proiectați să suporte forța sau unghiurile necesare uneltelor. Acest lucru poate duce la ciobiri, crăpături sau fracturi, în special la dinții din față.

„Alunecarea accidentală atunci când folosim dinții ca unelte poate duce la lacerații sau iritații ale gingiei”, spune dr. Jie Sun, medic protetician. „Adesea, obiectele pe care le punem în gură sunt pline de bacterii, ceea ce poate crește, de asemenea, riscul de infecție și poate determina germenii să pătrundă în sistemul nostru prin gură.”

Odată ce apar leziuni structurale, cum ar fi fracturi profunde, pierderea smalțului sau slăbirea restaurărilor dentare, acestea sunt ireversibile și pot necesita lucrări dentare ample, cum ar fi coroane sau fațete. „Concluzia: dinții sunt pentru a mânca - nu pentru a funcționa ca unelte”, spune dr. Sun. „Menținerea acestui obicei sub control ajută la protejarea structurii dentare, la conservarea lucrărilor dentare existente și la susținerea sănătății orale și sistemice generale.”

3. Respirația pe gură

Respirația pe gură poate dăuna sănătății orale în timp. Fără suficientă salivă pentru a neutraliza acizii, gura devine predispusă la eroziunea smalțului, carii și inflamația gingiilor.

„În plus, respirația pe gură poate afecta, de asemenea, dezvoltarea facială la copii și poate duce la probleme ortodontice”, spune dr. Sun. „Spre deosebire de respirația nazală, care filtrează, încălzește și umidifică aerul, respirația pe gură inhalează aer nefiltrat, care conține adesea mai mult praf, alergeni și agenți patogeni pentru a intra direct în organism.” Acest aer nefiltrat poate irita căile respiratorii și poate crește riscul de inflamație sau infecție, mai ales dacă sistemul imunitar este compromis.

„Cheia tratării respirației pe gură este identificarea cauzei subiacente și educarea pacientului”, adaugă dr. Sun, menționând alergiile, obstrucția nazală și tulburările de respirație în somn ca factori declanșatori comuni. Restabilirea respirației nazale ajută la reducerea respirației pe gură.

4. Utilizarea excesivă a produselor de albire

Deși produsele de albire acasă sunt convenabile, dr. Khalife recomandă utilizarea lor sub supraveghere profesională. „Albirea excesivă, în special cu geluri sau benzi cumpărate din magazin, poate duce la subțierea smalțului, sensibilitate și gingii iritate”, spune ea.

Utilizarea excesivă a produselor de albire poate provoca mai mult decât un disconfort temporar. Poate duce la sensibilitate permanentă, retracție gingivală sau chiar poate necesita bonding sau fațete pentru a repara daunele. „Dacă dinții devin brusc sensibili la băuturi reci sau calde sau dacă gingiile vă ustură după albire, acesta este un semnal de alarmă”, spune dr. Khalife.

5. Gustări frecvente

Gustările frecvente fără îngrijire adecvată pot duce la carii, inflamarea gingiilor și uzura smalțului și, în timp, la probleme mai grave, cum ar fi retracția gingiilor sau chiar expunerea rădăcinii. „Fiecare gustare, în special cele bogate în zahăr sau carbohidrați, hrănește bacteriile din gură. Acestea creează acid care atacă smalțul”, spune Dr. Khalife.

Sensibilitatea bruscă sau petele albe din apropierea gingiei pot fi semne de avertizare timpurie. Pentru a vă proteja dinții, dr. Khalife sugerează limitarea gustărilor la câteva ore fixe în timpul zilei și alegerea unor opțiuni prietenoase cu dinții, cum ar fi brânza, nucile sau legumele crude.

6. Scrâșnitul dinților

S-ar putea să nu vă dați seama, dar scrâșnitul dinților pe timp de noapte poate uza treptat smalțul. În timp, poate aplatiza suprafețele de mușcătură, poate provoca fracturi, poate scurta dinții și poate duce la retracția gingiilor sau la durerea articulației temporomandibulare, cunoscută sub numele de durere TMJ, care este un disconfort sau o durere la nivelul articulației maxilarului și al mușchilor din jur. În cazuri severe, poate duce chiar la pierderea dinților.

„Din păcate, smalțul nu se regenerează și, odată ce dinții sunt șlefuiți, nu se vindecă singuri”, spune dr. Sandip Sachar, medic stomatolog. Împreună cu gestionarea stresului, limitarea cofeinei și a alcoolului și controalele dentare regulate pentru a monitoriza orice modificări, ea recomandă o gutieră de noapte personalizată pentru cei care scrâșnesc dinți.

7. Periajul prea intens

Periajul mai intens nu înseamnă un periaj mai bun deoarece prea multă presiune poate uza smalțul, expunând dentina mai moale de dedesubt. „Când smalțul este erodat poate provoca crăpături, ciobiri și fracturi, împreună cu o sensibilitate crescută și o cariere mai rapidă a dinților”, spune Dr. Sachar.

Pentru a preveni acest lucru, utilizați o periuță de dinți cu peri moi și ajustați-vă tehnica. „Recomand periajul cu mișcări circulare blânde, în loc să tăiați înainte și înapoi”, sfătuiește dr. Sachar. Ea adaugă că placa bacteriană este moale, deci nu este nevoie să frecați intens. „Lăsați periile să facă treaba.”

8. Periajul imediat după micul dejun

Periajul imediat după masă poate părea o idee bună dar poate uza smalțul mai repede. Mâncatul scade pH-ul gurii, făcând-o mai acidă și înmuind smalțul. „Când vă periați imediat după masă, abraziunea mecanică a periajului poate accelera uzura smalțului”, explică Dr. Sun. „În timp, acest lucru poate duce la o sensibilitate crescută a dinților, un risc mai mare de carii și modificări vizibile, cum ar fi matitatea, scurtarea dinților și subțierea smalțului, rezultând un aspect general mai puțin dorit.”

Pentru a vă proteja smalțul, dr. Sun recomandă periajul înainte de micul dejun sau așteptarea a cel puțin 30 de minute după masă. „Saliva ajută la neutralizarea acizilor și la remineralizarea smalțului. Acordarea acesteia cu cel puțin 30 de minute înainte de periaj permite salivei să restabilească echilibrul natural al pH-ului din gură, reducând potențialele daune mecanice cauzate de periaj.”

9. Folosirea insuficientă a aței dentare

Dacă utilizarea aței dentare nu este recomandată zilnic, merită să vă gândiți mai atent. Omiterea aței dentare permite acumularea de placă bacteriană și particule de alimente între dinți și sub linia gingiei, zone pe care periuța de dinți nu le poate atinge. Această acumulare poate provoca inflamația gingiilor și, în timp, retracția gingiilor.

Deși inflamația gingiilor timpurii poate fi inversată prin curățare profesională, cariile dentare nu sunt reversibile și necesită tratamente precum plombe, coroane sau tratamente de canal. Pentru a vă proteja sănătatea orală și generală,dr. Sachar recomandă folosirea aței dentare o dată pe zi cu ața dentară cerată tradițională, care se glisează ușor între dinții strânși. „Pentru persoanele cărora nu le place să folosească ață dentară cu ață sau panglică, scobitorile oferă o alternativă care duce la o respectare sporită a utilizării aței dentare. Deși nu sunt la fel de eficiente ca ața dentară, sunt mai bune decât a nu folosi deloc.”

Un lucru important

Consecvența este esențială. Folosirea aței dentare o dată pe zi și periajul de două ori pe zi cu pastă de dinți cu fluor pot părea simple dar pun bazele unei sănătăți orale de durată. „Este incredibil câte probleme pe termen lung detectăm devreme doar pentru că cineva a devenit în sfârșit consecvent cu elementele de bază”, spune dr. Khalife, potrivit realsimple.com. „Dacă veți schimba doar un lucru astăzi, faceți-l așa.”