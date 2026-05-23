Acidul azelaic, ingredientul tot mai popular în îngrijirea tenului

Deși nu are popularitatea ingredientelor consacrate precum retinolul sau vitamina C, specialiștii spun că acidul azelaic oferă multiple beneficii și are avantajul unui profil mai blând, ceea ce îl face potrivit pentru numeroase tipuri de piele sensibilă.

Dermatologii explică faptul că acidul azelaic acționează simultan asupra mai multor probleme ale pielii. În cazul tenului acneic, ingredientul contribuie la reducerea inflamației, combate bacteriile asociate acneei și ajută la menținerea porilor curați.

Spre deosebire de alte tratamente anti-acnee mai agresive, care pot provoca uscăciune sau descuamare, acidul azelaic este considerat mai bine tolerat și mai puțin iritant.

Beneficiii pentru pielea sensibilă și rozacee

Specialiștii recomandă acidul azelaic și persoanelor care se confruntă cu roșeață persistentă sau rozacee, datorită proprietăților sale antiinflamatoare. Ingredientul este folosit de mulți ani în formule dermatologice prescrise pentru calmarea acestor afecțiuni.

În plus, acidul azelaic poate contribui la uniformizarea nuanței pielii și la reducerea hiperpigmentării, prin diminuarea producției excesive de pigment. Astfel, petele post-acneice sau decolorările pot deveni mai puțin vizibile în timp.

Experții subliniază că acidul azelaic nu trebuie confundat cu exfolianții clasici, precum acidul glicolic sau salicilic. Acesta funcționează mai degrabă ca un ingredient de tratament, cu efecte antibacteriene, antiinflamatoare și de corectare a pigmentării.

Ingredientul poate fi asociat și cu alte active populare, precum niacinamida sau retinoizii, însă dermatologii atrag atenția că succesul unei rutine de îngrijire depinde mai ales de utilizarea constantă și adaptată toleranței pielii, potrivit longevitymagazine.ro.