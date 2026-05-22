Elev din Brașov, găsit înecat în Dunăre după banchetul de final de liceu la Clisura Dunării

Tragedie la Clisura Dunării. Un elev de 18 ani din Brașov, venit la banchet, a fost găsit mort în Dunăre cu ajutorul unei drone

Momente dramatice în zona Clisurii Dunării, unde un adolescent de 18 ani din județul Brașov și-a pierdut viața în condiții încă neclare. Tânărul venise împreună cu colegii și diriginta într-o excursie organizată pentru a sărbători terminarea liceului, însă dimineața de după petrecere s-a transformat într-un coșmar pentru toți cei prezenți, potrivit Stiri pe surse.

Elevul era cazat la o pensiune din localitatea Dubova, județul Mehedinți, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din zona Clisura Dunării. Joi seară, grupul participase la petrecerea de final de an școlar, iar nimic nu părea să anunțe tragedia care urma să se producă doar câteva ore mai târziu.

Potrivit primelor informații, băiatul le-ar fi spus colegilor că vrea să iasă pe pontonul pensiunii pentru a admira răsăritul de soare. Acela avea să fie ultimul moment în care adolescentul a fost văzut în viață.

Dispariția adolescentului a declanșat o mobilizare impresionantă

Alarma s-a dat dis-de-dimineață, după ce colegii și cadrele didactice au observat că tânărul nu mai revenise în cameră și nu mai putea fi contactat telefonic. Oamenii au sunat imediat la 112, iar în zonă a fost declanșată o amplă operațiune de căutare.

La intervenție au participat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, polițiști, jandarmi și reprezentanți ai Poliției de Frontieră. Salvatorii au căutat atât pe malurile Dunării, cât și pe fluviu, în apropierea pontonului pensiunii unde adolescentul fusese văzut ultima dată.

Operațiunea a fost una extrem de dificilă, mai ales din cauza terenului accidentat și a vizibilității reduse din primele ore ale dimineții.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi a transmis că poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Mehedinţi au fost sesizaţi despre dispariţia unui tânăr de 18 ani din judeţul Braşov, care ar fi părăsit voluntar pensiunea din Dubova unde era cazat şi nu s-ar mai fi întors.

„La faţa locului s-au deplasat, de îndată, efective mărite din cadrul IPJ Mehedinţi, IJJ Mehedinţi, STPF Mehedinţi şi ISU Mehedinţi care au efectuat căutări atât pe teren, cât şi pe fluviul Dunărea. Din nefericire, tânărul a fost găsit decedat în Dunăre”, au precizat autoritățile.

Trupul adolescentului, descoperit cu ajutorul unei drone

După ore întregi de căutări, trupul băiatului a fost observat cu ajutorul unei drone utilizate de echipele de intervenție. Descoperirea a fost făcută în apropierea zonei în care adolescentul fusese văzut pentru ultima dată.

Salvatorii au intervenit imediat pentru recuperarea trupului din apă, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Potrivit informațiilor apărute până acum, există posibilitatea ca tânărului să i se fi făcut rău în timp ce se afla pe ponton. Surse apropiate anchetei susțin că adolescentul ar fi avut mai multe afecțiuni medicale, însă aceste aspecte urmează să fie verificate oficial de anchetatori.

Moartea elevului a provocat un val de emoție atât în rândul colegilor, cât și al comunității din Brașov, de unde provenea adolescentul.

Anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs tragedia

Polițiștii au deschis mai multe anchete pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care tânărul și-a pierdut viața. Ancheta vizează toate ipotezele posibile, de la un accident sau o alunecare în apă, până la o eventuală problemă medicală care i-ar fi putut provoca dezechilibrul.

Trupul neînsuflețit al adolescentului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Mehedinți, unde medicii legiști vor efectua necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.