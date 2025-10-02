Activitate fizică inteligentă: Beneficiile neașteptate ale Zonei Zero pentru sănătate

Conceptul de „Zona Zero” se bazează pe menținerea ritmului cardiac sub 50% din maxim, prin activități precum mers lent, treburi casnice ușoare sau statul în picioare la birou.

Importanța acestui stil de mișcare constă în faptul că nu necesită efort fizic intens și nici echipament special, dar contribuie la îmbunătățirea stării generale de sănătate.

Activități fizice din Zona Zero

Potrivit lui Brian Passenti, fondator Altitude Endurance Coaching, Zona Zero este o metodă accesibilă de creștere a nivelului zilnic de activitate fizică prin gesturi simple – de la parcatul mașinii mai departe de magazin, până la pauze regulate la birou pentru întinderi.

Mișcările de intensitate scăzută favorizează utilizarea grăsimilor ca sursă principală de energie și pot reduce riscul de diabet de tip 2, contribuind la scăderea glicemiei după masă.

Beneficiile includ și reducerea stresului, îmbunătățirea circulației și a digestiei, precum și claritatea mentală.

O analiză din The Lancet asociază un număr mai mare de pași parcurși zilnic cu o reducere semnificativă a riscului de mortalitate.

Chiar și sportivii de performanță includ ore în Zona Zero pentru recuperare și prevenirea suprasolicitării. Antrenoarea Stephanie Holbrook subliniază dificultatea sportivilor de a încetini ritmul și consideră că această metodă este revoluționară atât pentru începători, cât și pentru atleții experimentați.

Pentru a începe să profiți de Zona Zero, experții recomandă includerea în rutina zilnică a unor momente de mișcare ușoară – de la plimbări scurte dimineața, până la pauze pentru întinderi la birou sau mers pe jos după cină.

Nutriționista Terry Tateossian sugerează să începi cu 10-15 minute dedicate zilnic acestor „micro-mișcări” care, adunate, pot face o diferență majoră pentru sănătatea ta, potivit longevitymagazine.ro.