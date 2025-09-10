Ce ascund alimentele ultraprocesate în lista de ingrediente. Ghid pentru cumpărători

Care sunt alimentele ultraprocesate

Adesea preambalate și gata de consum, alimentele ultraprocesate includ snacksuri, băuturi răcoritoare, produse de patiserie ambalate, mezeluri sau cereale pentru micul dejun.

În compoziția lor sunt incluse multe ingrediente artificiale, iar un semn clar al ultraprocesării este prezența aditivilor chimici, precum emulsifianți, stabilizatori, îndulcitori sintetici sau coloranți.

Consumul regulat de alimente ultraprocesate este asociat cu un risc crescut de obezitate, diabet de tip 2, probleme cardiovasculare și afecțiuni digestive. Aceste alimente favorizează acumularea de grăsime, în special în zona abdominală, cresc tensiunea arterială și pot afecta negativ flora intestinală și sistemul imunitar.

Opțiuni sănătoase

Pentru o alimentație sănătoasă, specialiștii recomandă înlocuirea alimentelor ultraprocesate cu opțiuni naturale, precum fructele, legumele, cerealele integrale și proteinele slabe, care aduc organismului nutrienții necesari.

Consumatorii trebuie să citească cu atenție lista de ingrediente și să evite produsele care conțin compuși chimici neobișnuiți sau o listă foarte lungă de aditivi, potrivit hellotaste.ro.

Alegerea alimentelor neprocesate și consumul moderat al celor ultraprocesate pot contribui semnificativ la menținerea sănătății pe termen lung.