Avertismentul medicilor stomatologi: De ce să NU consumi apă carbogazoasă

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   16:00
Apa carbogazoasă afectează sănătatea dinților, atrage atenția un medic stomatolog.

Deși apa carbogazoasă nu conține zahăr, acidul carbonic afectează treptat smalțul dinților, potrivit dr. Ben Atkins, medic stomatolog la Oral Health Foundation, citat de dcnews.ro.

Specialistul susține că acidul corodează smalțul dentar în timp. Acesta spune că a întâlnit pacienți care și-au pierdut până la 90% din coroana dentară, ca urmare a consumului frecvent de băuturi carbogazoase și a refluxului acid.

De ce să bei apă plată

Acesta recomandă consumul exclusiv de apă plată.

Studiile arată că apa plată are un pH neutru de 7, în timp ce apa carbogazoasă și unele variante aromatizate pot atinge un pH de 3, care dăunează smalțului.

Pentru a reduce impactul negativ al apei carbogazoase, medicii recomandă consumul băuturilor carbogazoase cu paiul, clătirea gurii cu apă plată și evitarea periajului imediat după consum pentru a nu amplifica eroziunea smalțului.

Dr. Atkins atrage atenția că, deși un pahar ocazional nu pune în pericol sănătatea dinților, consumul zilnic poate duce la probleme grave. Apa plată este considerată cea mai sigură variantă pentru protejarea danturii pe termen lung.

