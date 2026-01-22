Deși majoritatea dintre noi credem că această vitamină ne poate feri de răceală, acest lucru nu este tocmai real. Însă poate reduce durata bolii atât la copii. cât și la adulți. De asemenea, sportivii supuși stresului fizic extrem pot beneficia de pe urma administrării.

Rolul vitaminei C în organism

Acidul ascorbic, prezent în citrice, ardei gras și broccoli, întărește imunitatea și stimulează absorbția fierului.

Popularitatea vitaminei C explodează p parcursul iernii, când oamenii vor să se fereească de viroze și gripe, însă studiile arată că nu oferă protecție pentru populația generală. Însă la maratoniștii sau soldații care suportă condiții dure reduc riscul de îmbolnăviire cu 50% prin administrare regulată.

Efecte asupra răcelii

Grup Prevenție Durată redusă Populație generală Nu Adulți: 8%; Copii: 14% Stres fizic intens 50% risc mai mic Ușoară ameliorare

De asemenea, medicii recomandă să luăm vitamina C din alimente, nu din suplimente, notează catine.ro.