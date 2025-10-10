Cafeaua de dimineață: Obiceiul care te face să te simți mai obosit

La ce să fii atent

Unul dintre motive este impactul asupra nivelului de cortizol, hormonul responsabil cu starea de alertă dimineața. Consumul de cafea pe stomacul gol poate deregla acest hormon și provoacă o senzație de oboseală ulterioară.

Specialiștii recomandă să bei o cană cu apă imediat după trezire. Dacă preferi cafeaua înainte de apă, acest lucru poate accentua deshidratarea întrucât cofeina are efect diuretic și te determină să elimini mai multe lichide.

Când să bei cafea

Experții recomandă astfel să aștepți cel puțin o oră după trezire înainte de a consuma prima ceașcă de cafea.

Momentul optim este la mijlocului dimineții, între orele 9:30 și 11:00, când nivelul de cortizol din organism este mai scăzut.

Efecte adverse

Creșterea excesivă a cortizolului poate afecta și ritmul circadian, influențând negativ calitatea somnului și crescând riscul de oboseală cronică.

De asemenea, poate crește glicemia și chiar alterează metabolizarea insulinei.

În concluzie, pentru beneficii maxime și evitarea efectelor adverse, este recomandat să bei cafeaua după ce te-ai hidratat corespunzător și să alegi momentele din zi în care corpul tău poate profita cel mai bine de cofeină, iar specialiștii menționează că doza zilnică de cofeină pentru un adult sănătos nu ar trebui să depășească 400 mg, potrivit catine.ro.

Astfel, ajustarea obiceiului de consum al cafelei poate contribui la o stare de energie susținută și la o bună funcționare a organismului pe tot parcursul zilei.