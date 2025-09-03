Cafeaua în dietă: Efecte asupra apetitului, metabolismului și sănătății digestive

Cercetările sugerează că aceasta poate ajuta la creșterea anumitor beneficii ale dietei, cum ar fi îmbunătățirea gestionării greutății, susținerea metabolismului și reducerea inflamației.

Consumul de cafea în timpul dietei poate să nu fie potrivit pentru toată lumea deoarece cofeina pe stomacul gol poate avea efecte secundare.

În general, este permis să bei cafea neagră (și alte băuturi cu conținut scăzut de calorii) în timpul dietei- atâta timp cât nu adaugi zahăr sau lapte.1 În unele cazuri, cafeaua poate ajuta la creșterea beneficiilor dietei dar este important să fii conștient de potențialele dezavantaje.

Cum să consumi cafea în timp ce ții dietă

Ce poți adăuga

Cafeaua neagră simplă nu conține rcalorii, motiv pentru care este adesea permis să o bei în timpul dietei, în funcție de tipul și scopul postului. Însă orice aditivi ar putea întrerupe dieta.

Într-o dietă mai puțin restrictivă ai putea lua în considerare includerea unei lingurițe de smântână groasă sau o linguriță de ulei de cocos. Este puțin probabil ca acestea să aibă un impact semnificativ asupra aportului caloric sau a nivelului de zahăr din sânge în timpul dietei.

Ce nu ar trebui să adaugi

În cazul unei diete tradiționale sau mai restrictive se recomandă evitarea strictă a caloriilor sau a zaharurilor suplimentare în lichidele care pot fi consumate pentru a evita deshidratarea. În aceste cazuri vei dori să eviți adăugarea de lapte, zahăr, frișcă sau alte arome în cafea.

Cât să bei

O ceașcă standard de cafea de 225 ml conține puțin sub 100 mg de cafeină.

Consumul excesiv de cofeină este definit ca peste 400 mg pe zi, echivalentul a aproximativ 4 cești.În acest moment, este posibil să apară efecte secundare din cauza consumului excesiv de cofeină,cum ar fi o creștere temporară a tensiunii arteriale, palpitații, anxietate, probleme digestive și potențiale tulburări de somn.

Este probabil să se întâmple atunci când nu ai alte alimente sau băuturi în stomac, cum ar fi în timpul unei diete. Cel mai bine este să te limitezi la 1 - 2 cești de cafea neagră.

Cafeaua și diferite tipuri de dietă

Postul intermitent

Postul intermitent (IF) restricționează caloriile pentru anumite perioade de timp. În general, postul intermitent permite consumul de băuturi cu zero sau puține calorii, cum ar fi cafeaua neagră.

Modelele de post intermitent includ:

-Mâncatul în aceleași câteva ore în fiecare zi

-Postul intermitent o dată la două zile timp de 24 de ore

-Posturi periodice, cum ar fi o dată sau de două ori pe săptămână

-Postul religios - face parte dintr-o practică religioasă, tipul și durata variind în funcție de religie.

În timpul Ramadanului, practicanții islamului se abțin de obicei de la consumul de cafea în timpul orelor de post din timpul zilei, dar o pot consuma seara, după încheierea perioadei de post.

În catolicism, cafeaua neagră ar fi, în general, permisă pentru că se concentrează pe restricționarea alimentelor (și nu a băuturilor).

Yom Kippur este cea mai importantă zi de post evreiesc. Toate alimentele și lichidele sunt interzise între apusul soarelui din ajun de Yom Kippur și apusul soarelui din ziua următoare.

-Post medical - urmezi instrucțiunile furnizorului de servicii medicale cu privire la momentul și ce este permis să mănânci și să bei în timpul postului, înainte de un test sau o procedură medicală:

Pentru analizele de sânge de rutină în timpul diete, poate fi permisăe o ceașcă de cafea neagră (fără aditivi), dar fără alimente până la finalizarea testului.

Pentru dieta dinaintea unei intervenții chirurgicale cu anestezie poate fi necesară abținerea completă de la alimente și băuturi din motive de siguranță deoarece acest lucru previne complicațiile cauzate de aspirarea conținutului stomacului în plămâni.

Cafeaua aduce beneficii dietei?

Suprimarea apetitului

Un motiv principal pentru care mulți oameni apelează la dietă este gestionarea greutății deoarece poate ajuta la suprimarea apetitului. Unele cercetări sugerează că postul intermitent poate fi benefic în reducerea grăsimii abdominale.Efectele stimulatoare ale cofeinei pot, de asemenea, suprima temporar pofta de mâncare.

Beneficii metabolice

Anumite diete pot oferi, de asemenea, beneficii metabolice, cum ar fi ajutarea organismului să își mențină masa muscular.ă în timp ce pierde excesul de greutate. Diea poate susține, de asemenea, metabolismul și sensibilitatea la insulină deoarece perioadele alternante de restricție calorică pot ajuta la reglarea nivelului de zahăr din sânge în unele cazuri.

Cofeina din cafea poate ajuta la stimularea sistemului nervos central, rezultând un metabolism îmbunătățit.

Îmbunătățirea sănătății creierului

Postul poate stimula cogniția în câteva moduri , inclusiv prin:

Studiile au arătat că cafeina poate fi benefică pentru prevenirea declinului cognitiv și protejarea împotriva afecțiunilor neurologice. precum boala Alzheimer și boala Parkinson.

Reducerea inflamației

Deoarece postul poate susține metabolismul și poate ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge este util și pentru reducerea inflamației în organism.

Perioadele de post pot îmbunătăți nivelurile de colesterol și trigliceride ale lipoproteinelor cu densitate mică (LDL sau „rău”) mai eficient decât dietele tradiționale, în parte pentru că ajută la reducerea inflamației.

Studiile au sugerat că persoanele cu afecțiuni inflamatorii (cum ar fi artrita reumatoidă) experimentează o inflamație redusă și un răspuns mai rapid al sistemului imunitar în timpul postului.

Conform unor studii, antioxidanții și alte substanțe găsite în cafea pot ajuta la reducerea inflamației în întregul corp și la protejarea împotriva bolilor inflamatorii cronice.

Efectele secundare ale cafeinei

Sstimulează sistemul nervos central. Efectele secundare, precum creșterea anxietății, iritabilitatea, nivelurile de cortizol, palpitațiile inimii și dificultățile de concentrare sunt relativ frecvente în cazul cofeinei, în special la persoanele sensibile la aceasta.

În timpul postului, o ceașcă de cafea poate amplifica aceste efecte, mai ales dacă ai deja alte efecte secundare ale postului, cum ar fi durerile de cap.

Probleme digestive - consumul de cafea neagră pe stomacul gol poate declanșa simptome digestive neplăcute. Cafeaua poate crește producția de acid, ceea ce poate duce la greață, reflux acid și stomac deranjat. Cafeaua stimulează, de asemenea, mișcările intestinale, ceea ce poate provoca un disconfort suplimentar.

Este posibil să vrei îți reconsideri consumul de cafea în timpul unei perioade de post dacă ai o tulburare digestivă existentă, cum ar fi ulcer, boală de reflux gastroesofagian sau gastrită, iei medicamente digestive sau ești predispus la efecte secundare digestive, potrivit verywellhealth.com.