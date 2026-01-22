Cât de des ar trebui să îți speli părul? Sfaturile unui dermatolog

Există câțiva factori care vor influența cât de des ar trebui să vă spălați părul, inclusiv cât de des faceți exerciții fizice și dacă folosiți produse de styling zilnic. Dar, în cele din urmă, acest lucru va depinde de textura părului.

Cât de des te speli, în funcție de tipul de păr

„Părul creț tinde să se usuce mai repede și este, de asemenea, mai fragil”, spune dr. Heather W. Goff, profesor în cadrul Departamentului de Dermatologie de la Centrul Medical UT Southwestern. Întrucât părul creț este mai predispus la rupere, specialista recomandă spălarea părului cel mult o dată pe săptămână sau poate o dată la două săptămâni.

Dacă aveți o textură a părului mai fină, mediicul sugerează spălarea părului la fiecare două-trei zile. La părul mai fin, dacă vă spălați părul mai rar de o dată pe săptămână nu este neobișnuit să apară probleme ale scalpului, cum ar fi dermatita seboreică (mătreața).

Este în regulă să te speli pe păr în fiecare zi?

Dacă poți, cel mai bine este să eviți să te speli pe păr în fiecare zi, spune Goff. Părul este alcătuit din keratină și, chiar dacă este o proteină extrem de durabilă și rezistentă, părul poate fi totuși predispus la uscare și rupere.

Dacă îți speli părul prea des, îl privezi de sebumul care protejează pielea, ceea ce poate duce la un scalp uscat și cu mâncărimi. Și, pe lângă asta, vârfurile vor deveni foarte uscate și fragile.

De ce este părul devine gras după o zi?

Adesea, acest lucru este legat de genetică. Producția de sebum în organism este dictată de prezența hormonilor androgeni, iar odată ce ajungi la pubertate, corpul tău începe în mod natural să producă mai mulți. Este același motiv pentru care „oamenii pot fi predispuși la acnee, întrucât glandele sebacee sunt stimulate să producă mai multe uleiuri”, spune Goff.

Dacă ești o persoană al cărei păr devine gras mai repede decât majoritatea, ar trebui să reziști tentației de a lua sticla de șampon. În loc să speli toate uleiurile, ea recomandă utilizarea unui șampon uscat care poate ajuta la absorbția uleiurilor și te poate menține până în ziua spălării. Dar pentru a preveni acumularea, va trebui doar să fii foarte atentă atunci când îți șamponezi scalpul pentru a te asigura că ai îndepărtat tot produsul.

Spălarea provoacă căderea părului?

„Spălarea părului nu provoacă subțierea părului”, afirmă Goff. „Firele de păr care ies în timpul spălării părului erau fire de păr destinate să cadă oricum.”

Zilnic, în mod normal, pierzi între 50 și 100 de fire de păr, potrivit Academiei Americane de Dermatologie.

Dacă cineva trece printr-o perioadă de cădere a părului, cunoscută și sub numele de telogen effluvium, aceasta este de obicei legată de factori precum stresul sau schimbările hormonale. Desigur, dacă aveți o cădere prelungită a părului sau sunteți îngrijorați că vă confruntați cu o formă de cădere a părului, este o idee bună să vizitați dermatologul.

Cum să îți speli părul ca un profesionist

Aplicați șampon la rădăcini, nu la vârfuri. Șamponul trebuie aplicat pe scalp și pe rădăcinile părului, unde se acumulează sebum și reziduuri. Spălarea vârfurilor firelor de păr le poate face foarte uscate. Cu cât vârfurile sunt mai uscate, cu atât vor fi mai predispuse la rupere.

Aplicați balsam la vârfuri. Concentrați-vă pe aplicarea balsamului pe jumătatea inferioară a firelor de păr, mai degrabă decât în ​​sus, de la rădăcini. Dacă ești o persoană al cărei păr este extrem de predispus la rupere, o mască de păr hidratantă profundă ar putea oferi din când în când beneficii hidratante.

Dacă ai iritații persistente ale scalpului, consultă un dermatolog. Dacă te confrunți cu inflamații persistente, mâncărime, roșeață sau descuamare a scalpului, este timpul să consulți dermatologul. Aceste simptome ar putea fi un semn al dermatitei de contact, care este adesea cauzată de alergie la ingredientele din produsele pentru păr sau chiar de o afecțiune a scalpului, cum ar fi psoriazisul, notează eu.usatoday.com.