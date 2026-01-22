Ce să consumi pentru a preveni afecțiunile tiroidei

Alimentele bogate în iod, seleniu și zinc sunt esențiale în menținerea sănătății tiroidei, reducând riscul de hipotiroidism sau hipertiroidism prin consumul de nutrienți esențiali, are se regăsesc mai ales în pește, nuci și lactate.

Surse de iod

Laptele și iaurtul grecesc furnizează până la 50% din doza zilnică de iod, îmbunătățind funcțiile tiroidiene și sănătatea oaselor. Laptele conține vitamina B2 (riboflavină), vitamina B12, calciu, fosfor, proteine, grăsimi, zaharuri, fibre și alți carbohidrați.

Ouăle, în special gălbenușul, completează aportul cu seleniu și colină, protejând inima și echilibrând hormonii.

Pește și alge

O porție de cod oferă 146 mcg de iod, în timp ce somonul sau creveții adaugă seleniu, vital pentru conversia hormonilor tiroidieni. Algele marine, consumate săptămânal în salate, potențează efectele iodului, însă excesul riscă apraiția unor dezechilibre.

Nuci și cereale

O singură nucă braziliană oferă 68-91 mcg de seleniu, dar limitează-te la 400 mcg zilnic pentru a preveni toxicitatea, manifestată prin căderea părului sau probleme cardiace.

Cerealele integrale, de exemplu două felii de pâine prăjită, adaugă 16 mcg de seleniu per felie, susținând tiroida fără riscuri.

Carne și legume

Carnea de vită sau pui asigură zinc, esențial pentru absorbția nutrienților. Friptura de vită are 7 miligrame Zn per 85 g, o chiftea de vită are 3 miligrame per 85 g, iar carnea de pui conține 2,4 miligrame per 85 g, potrivit medicool.ro.

Legumele crucifere, precum broccoli sau varza kale, în porții moderate, oferă glucozinolați benefici, fără a interfera cu hormonii.

Antioxidanți din fructe

Afinele sunt pline de antocianine antiinflamatoare, care combat stresul oxidativ și protejează celulele tiroidiene.

Evită alimentele procesate, fast-food-ul și glutenul în exces.