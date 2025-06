Cea mai bună băutură de vară. Mihaela Bilic: "Are puține calorii, peste 95% apă, multe fibre și minerale, vitamina C.."

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă sucul de roșii ca băutură răcoritoare și sănătoasă pentru vară datorită datorită fibrelor, vitaminelor și licopenului, un antioxidant care protejează pielea și are efecte anticancerigene. Aceasta mai conține potasiu și vitamina C și are un efect puternic antioxidant care acționează împotriva îmbătrânirii.

„Vreți hidratare și remineralizare cu o băutură răcoritoare și sănătoasă?

Beți suc de roșii!

Roșia este o legumă-fruct ce nu trebuie să lipsească din meniul de vară. Are puține calorii, peste 95% apă, multe fibre și minerale, vitamina C și licopen- un pigment antioxidant cu efect anticancer, care protejează pielea de razele ultraviolete și de îmbătrânire", a scris Mihaela Bilic.

Beneficiile roșiilor asupra sănătății

Roșiile nu trebuie păstrate la frigider deoarece temperaturile sub 15°C le afectează gustul și consistența. totodată, licopenul din roșii se absoarbe mai bine în prezența grăsimilor, iar prin gătire și pasare concentrația acestui antioxidant crește.

„Iată câteva secrete despre roșii:

Roșiile se coc și după ce au fost culese și se păstrează la temperatura camerei, nu la frigider- o temperatură mai mică de 15 grade le afectează consistența și gustul.

Licopenul din roșii este un compus liposolubil, se absoarbe în prezența grăsimii, deci puneți puțin ulei în toate preparatele cu roșii. Cantitatea de licopen NU variază semnificativ de la un soi de roșie la altul și NU e influențată de modul de coacere (în solar sau la soare).

Valoarea nutritivă crește atunci când roșia este gătită, iar licopenul se eliberează mai rapid dacă roșia este strivită/pasată, transformată în sos/piure. Concentrația de licopen crește de 8-10 ori în sosul de tomate și în bulion, față de roșia proaspătă, deci nu ezitați să consumați bulion, pastă de tomate, sos de roșii.

Sucul de roșii și bulionul se sterilizează prin fierbere, nu conțin grăsimi sau conservanți, un pic de sare e suficient. Dacă pe etichetă apare zahărul, dar nu vă speriați, este un condiment cu rol de agent anti-aciditate. Dovada că un produs pe bază de roșii este “curat” o face valoarea calorică: să fie sub 30cal/100g!", a scris medicul.

Mihaela Bilic recomandă consumul de roșii și suc de roșii pentru hidratare, remineralizare și beneficii asupra sănătății. Sucul de roșii nu conține fructoză, nu îngrașă, este bogat în potasiu și ajută la absorbția fierului. Licopenul din roșii are efecte antioxidante, protejează inima, pielea și reduce riscul de cancer, mai ales de prostată.

„Ce mai trebuie știut despre sucul de roșii? Spre deosebire de fresh-urile din fructe, nu conține fructoză, nu îngrașă și are mult potasiu. Și face echipă bună cu fierul: crește absorția lui din carne și vegetale, iar mâncarea cu roșii gătită în vase metalice va fi “îmbogățită” cu fier provenit din cratiță/tigaie.

Ca ultim argument vă dau concluziile unui studiu epidemiologic făcut la Harvard pe 48.000 de bărbați: riscul de cancer de prostată scade cu 20% la consumatori de roșii gătite și cu 10% la consumatorii de roșii proaspete!

Un studiu finlandez a arătat că riscul de infarct scade cu 59% la cei cu aport crescut de licopen, iar cercetătorii din Verona au confirmat că acest pigment roșu protejează inima. Licopenul s-a dovedit benefic și împotriva cancerului pulmonar sau de stomac. Rezultatele a 21 studii asupra cancerului de prostată au dus la aceeași concluzie: cea mai eficientă prevenție o oferă consumul de roșii", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.