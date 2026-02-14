Cea mai epuizantă perioadă a vieții: Între schimbări fiziologice și presiuni profesionale

Specialiștii spun că intre 40 și 50 de ani sunt cei mai extenuanți ani, iar motivul nu se regăsește doar în înaintarea în vârstă, ci într-o suprapunere complexă de factori biologici și sociali care duc la epuizare accentuată.

Prof. Michelle Spear, expertă la Universitatea din Bristol, spune că oboseala resimțită la mijlocul vieții este rezultatul unui decalaj între „decalaj între biologie și cerințe”. În timp ce organismul începe să funcționeze diferit față de perioada tinereții, solicitările profesionale și familiale ating adesea un nivel maxim.

De ce anii 40 vin cu mai multă epuizare

Potrivit specialistei, la 20 de ani organismul este „corpul e biologic foarte iertător”: recuperarea musculară este rapidă, inflamația este redusă, iar producerea energiei la nivel celular este eficientă. Mitocondriile – componentele celulare responsabile pentru producerea energiei – funcționează optim, oferind mai multă energie cu mai puține „costuri” biologice. Astfel, nopțile pierdute sau perioadele de stres sunt mai ușor tolerate.

Însă după vârsta de 40 de ani apar schimbări treptate. Masa musculară începe să scadă natural dacă nu este menținută prin exerciții de forță, iar acest lucru face ca activitățile zilnice să necesite mai multă energie. În același timp, mitocondriile devin mai puțin eficiente, ceea ce face ca recuperarea după stres sau lipsa somnului să fie mai dificilă.

Probleme cu somnul după 40 de ani

Una dintre cele mai importante schimbări vizează calitatea somnului. Pe măsură ce îmbătrânim, sistemele care susțin somnul profund devin mai instabile.

În cazul femeilor, fluctuațiile hormonale din perioada perimenopauzei – în special variațiile de estrogen și progesteron – afectează direct zonele creierului responsabile de reglarea somnului și a temperaturii corporale. Rezultatul: un somn mai superficial și mai fragmentat.

În paralel, nivelul de cortizol – hormonul stresului – poate rămâne ridicat pe timpul nopții, în loc să scadă, ceea ce contribuie la senzația de oboseală chiar și după un număr suficient de ore de odihnă.

Presiuni profesionale și familiale

Pe lângă schimbările biologice, anii 40 coincid frecvent cu o perioadă de responsabilitate maximă. Mulți oameni ocupă funcții de conducere, cresc copii sau au grijă de părinți în vârstă. Studiile arată că aceasta este o etapă de încărcare cognitivă și emoțională intensă.

Dar specialiștii subliniază că această etapă nu este permanentă. Dezechilibrele pot fi gestionate prin introducerea unor obiceiuri sănătoase: antrenamente de forță pentru menținerea masei musculare, tehnici de reducere a stresului și o atenție sporită acordată igienei somnului.

Mai mult, potrivit prof. Spear, mulți oameni pot experimenta un „al doilea val” de energie odată ce depășesc această perioadă solicitantă, potrivit a1.ro.

Prin urmare, deși deceniul între 40 și 50 de ani este considerat cel mai obositor din viață, el nu reprezintă un declin inevitabil, ci o etapă de tranziție ce poate fi echilibrată prin alegeri sănătoase și adaptarea stilului de viață.