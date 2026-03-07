Beneficiile apei minerale asupra sănătății. La ce trebuie să fii atent?

Specialiștii atrag însă atenția că, pe lângă beneficii, are și riscuri serioase asupra sănătății.

Ce este apa minerală

Apa minerală este, în esență, apă infuzată cu dioxid de carbon, care poate conține minerale naturale sau adăugate: calciu, magneziu, bicarbonat de sodiu sau sulfat de potasiu.

Acestea aduc beneficii moderate organism - calciul sprijină sănătatea oaselor și a dinților, magneziul susține funcția musculară și nervoasă, iar bicarbonatul ajută la echilibrarea acidității gastrice.

Totuși, mineralele din apă nu pot înlocui o dietă echilibrată, iar aportul lor zilnic vine și cu efecte adverse.

Beneficii pentru sănătate

Hidratare

Atât apa minerală carbogazoasă, cât și apa plată hidratează organismul , contribuind la nivelul de energie, concentrare, digestie și reglarea temperaturii corporale.

Pentru persoanele care nu obișnuiesc să bea suficientă apă, varianta carbogazoasă poate fi mai atrăgătoare și poate crește consumul zilnic de lichide.

Fără calorii și zahăr

Majoritatea apelor minerale sunt sănătoase, însă variantele aromatizate pot conține suc de fructe sau îndulcitori.

Senzație de sațietate

Apa carbogazoasă poate crea senzația de balonare, reducând pofta de mâncare.

Digestie

Atudiile sugerează că apa carbogazoasă poate ameliora ușor constipația.

Riscuri pentru sănătate

Consumată moderat, apa carbogazoasă nu prezintă riscuri majore dar frecvența și combinația cu alte alimente acide poate contribui la erodarea smalțului dinților.

Totodată, mineralele din apă se pot depune la rinichi, creând nisip sau pietre, mai ales dacă este băută în cantități mari.

De asemenea, unele persoane pot resimți balonare sau disconfort abdominal. Cei cu reflux gastroesofagian pot observa o accentuare a simptomelor, potrivit catine.ro.