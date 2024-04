Cum să scapi de kilogramele în plus. Cele mai bune ceaiuri pentru slăbit

Cele mai bune ceaiuri pentru a scăpa de kilogramele în plus. Sfaturi utile pentru a pierde în greutate

Acestea conțin compuși vegetali numiți catechine care pot avea efecte benefice asupra metabolismului, potrivit Everyday Health.

Catechinele sunt un tip de compus vegetal cu proprietăți antioxidante puternice. Ceaiul are un conținut bogat în special în patru catechine: epicatechină, epigalocatechină, galat de epicatechină și galat de epigalocatechină. Galatul de epigalocatechină este cel mai abundent și ar putea contribui cel mai vizibil la numeroasele beneficii pentru sănătate ale ceaiului.

Ceai negru

Ceaiul negru conține flavone care are proprietăți antioxidante, susține sănătatea inimii, poate îmbunătăți sănătatea intestinală, poate reduce tensiunea arterială și poate diminua riscul de apariție a accidentelor vascular cerebrale. Poate fi un înlocuitor al cafelei datorită cofeinei din compoziție.

Ceai verde

Ceaiul verde este unul dintre cele mai cunoscute ceaiuri pentru slăbit. Acesta poate îmbunătăți metabolismul, ceea ce te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus. Galatul de epigalocatechină prezent în ceaiul verde poate inhiba dezvoltarea celulelor adipoase, astfel încât să împiedice formarea celor noi.

Ceai de lămâie

Ceaiul de lămâie are un conținut bogat în antioxidanți și vitamina C, fiind printre cele mai bune ceaiuri pentru a scăpa de kilogramele în plus. Susține sănătatea inimii, controlează nivelurile de zahăr din sânge, vindecă durerea în gât, reduce riscul de apariție a cancerului și îmbunătățește sănătatea generală. Pentru a-i intensifica gustul, poți adăuga miere și piper negru.

Ceai de mușețel

Ceaiul de mușețel oferă proprietăți de calmare și relaxare. Luptă împotriva retenției de apă și îmbunătățește metabolismul. Are antioxidanți, care pot aduce beneficii pentru sănătate și pot reduce riscul de a dezvolta anumite afecțiuni.

Ceai alb

Ceaiul alb este cel mai puțin procesat dintre toate ceaiurile, de aceea are o aromă ușoară. Poate ajuta la accelerarea defalcării celulelor adipoase și la blocarea formării altora noi și încurajează pierderea în greutate.

Ceai de scorțișoară

Ceaiul de scorțișoară poate fi eficient pentru slăbit, fiind unul dintre cele mai bune ceaiuri pentru a scăpa de kilogramele în plus. Poate reduce circumferința taliei și te poate ajuta să arzi grăsimile. Are beneficii sănătății inimii și poate echilibra nivelurile de zahăr din sânge. Nu se recomandă să-l bei în exces deoarece această băutură ar putea conține niveluri foarte ridicate de cumarină.

Ceai de fenicul

Dacă te balonezi după ce iei masa, ceaiul de fenicul te poate ajuta. Acesta susține reducerea inflamației și a retenției de apă din organism. Poate ajuta organismul în lupta împotriva infecțiilor, poate susține digestia și poate îmbunătăți calitatea somnului.

Ceai de ghimbir

Ghimbirul este unul dintre cele mai cunoscute ingrediente la nivel mondial, fiind folosit drept condiment și plantă medicinală. Ceaiul de ghimbir poate aduce beneficii digestiei și te poate ajuta să-ți rezolvi problemele digestive. Îți poate îmbunătăți imunitatea și metabolismul.

Ceai Oolong

Ceaiul Oolong provine din China, conform Times Now News. Îți poate sprijini metabolismul și îți poate accelera procesul de slăbit. Efectele de ardere a grăsimilor ale ceaiului Oolong pot duce direct la o pierdere în greutate prin sprijinirea metabolismului lipidelor, potrivit medicool.ro.