Care sunt cele mai eficiente tratamente pentru acnee. Rolul alimentației și geneticii

Medicul dermatolog Carmen Condrat explică, pentru longevitymagazine.ro, cum să avem grijă de cel mai mare organ al corpului, pielea.

Este foarte important să avem mare grijă de piele, cel mai mare organ al nostru și cel care zilnic intră în contact cu toți factorii externi pe care îi întâlnim. Așadar, pentru început, curățare cu un produs blând, urmată de protecția solară, și nu doar vara, ci în permanență, indiferent de anotimp, pentru că radiațiile ultraviolete sunt mai puternice de la an la an. Apoi, avem nevoie de hidratare în profunzime. Putem să apelăm și la diverse proceduri în acest sens, dar nu trebuie să ne lipsească din rutina de acasă o cremă hidratantă care să compenseze pierderile de apă din timpul zilei. Hidratarea vine și din interior, așa ca este necesar să consumăm cei doi litri de apă pe zi. Urmează interdicțiile: e nevoie să reducem drastic dulciurile concentrate, grăsimile nesănătoase și prăjelile – toate se văd pe tenul nostru, dar și lactatele, pentru că mențin un status pro-inflamator în organism, lucru care se traduce prin diverse dermatite sau inflamații ale pielii.

Care sunt cauzele acneei?

Acneea e cauzată de mult mai mulți factori decât ne-am închipui. Dar la bază este vorba de o hiperproducție de sebum a glandelor sebacee, care de foarte multe ori este declanșată și de un dezechilibru hormonal, mai ales când vorbim de copii aflați la pubertate, dar și de adulții tineri. Dincolo de acest dezechilibru hormonal, există și factori externi cu care intrăm în contact zi de zi, dar modul în care ne îngrijim acasă sau nu. Dacă există semne de acnee, îngrijirea este cu atât mai importantă, pentru a evita semnele care pot rămâne pe piele. Cu cât începem să avem grijă de acnee mai devreme, în stadiile incipiente, cu atât scade riscul ca aceste semne postacneice – cicatrici să se instaleze. O acnee neglijată, ignorată, netratată, aproape sigur o să ducă la cicatrici postacneice. O acnee tratată din timp, de la primele leziuni, de la primele coșulețe, cel mai probabil nu va duce la așa ceva.

Se poate vindeca acneea?

Da, acneea se poate vindeca sau cel puțin se poate ține sub control perioade suficient de lungi încât să putem vorbi la un moment dat despre vindecare, dar e nevoie de multă răbdare. Vestea bună este că există soluții pentru acnee – există lasere cu lungimi de undă adecvate care țintesc, practic, glandele sebacee, astfel încât să le suprime producția de sebum sau, de fapt, să o tempereze.

Una dintre cele mai promițătoare tehnologii recente este primul laser aprobat de FDA pentru tratarea acneei. Acesta folosește o lungime de undă de 1726 nm, special concepută pentru a ținti glandele sebacee și a reduce producția excesivă de sebum. Fiind o alternativă non-invazivă la tratamentele sistemice, cum ar fi izotretinoina, acest laser oferă o soluție eficientă cu mai puține efecte adverse și rezultate de lungă durată. Iar pentru pacienții care suferă deja de cicatrici postacneice există multe alte terapii. Cazurile, bineînțeles, diferă. Există cicatrici mai severe sau cicatrici mai ușoare, mai superficiale, astfel încât și terapiile sunt diferite. Cel mai bine este să beneficiem de un plan personalizat de tratament. Acneea poate avea un impact semnificativ asupra stimei de sine și calității vieții.

Tehnologii noi pentru tratarea acneei

Dr. C. Condrat ● În ultimii ani, tratamentele convenționale, topice sau orale, au fost completate de terapii inovatoare care vizează nu doar simptomele, ci și mecanismele profunde ale bolii. Și aici putem vorbi de laser CO2, care practic face un skin resurfacing și stimulează producția de colagen din interior. Totodată, a apărut laserul YDUN, care merge mai mult pe luminozitate, pe acele diferențe de nuanțe care rămân în urma petelor postacneice. Toate acestea pot să fie combinate cu PRP (Plasma Rich in Platelets) care ajută la reducerea inflamației, mai ales în eritemul post-inflamator, care e destul de dificil de ținut sub control. Mai putem aminti exozomii, care sunt vezicule extracelulare secretate de celulele stem, cu rol crucial în regenerarea tisulară. Folosirea exozomilor în tratamentul acneei și cicatricilor post-acneice ajută la reducerea inflamației, stimularea sintezei de colagen și regenerarea pielii. Mai putem apela la ozonoterapie sau la terapia hiperbară. Ambele acționează asupra inflamației despre care spuneam că au parte pacienții care deja au scăpat de acnee, dar au rămas cu eritem post-inflamator. Ozonoterapia este o metodă care folosește oxigenul ozonat pentru a dezinfecta pielea, reduce inflamația și stimulează regenerarea celulară. Datorită efectului său antimicrobian și antioxidant, ozonoterapia poate fi benefică în reducerea acneei inflamatorii. Iar terapia hiperbară presupune inhalarea oxigenului pur într-o cameră presurizată, îmbunătățind oxigenarea țesuturilor și accelerând vindecarea pielii afectate de acnee și cicatrici.

Există o legătură între imunitate și acnee?

Dr. C. Condrat ● Nu este dovedită legătura dintre imunitate și acnee, dar există tot mai multe studii care arată că un dezechilibru la nivelul microbiomului pielii contribuie la persistența leziunilor de acnee. Totodată, există bacteria Cutibacterium acnes, pe care cu toții o avem pe piele, dar care în cazul persoanelor cu acnee este mai exprimată și mai rezistentă. Nu spun că acele persoane au imunitate scăzută, dar un dezechilibru la nivelul florei bacteriene de pe piele are loc. Apoi, da, între bărbați și femei există o diferență, mai ales că testosteronul influențează foarte mult acneea, astfel încât ne-am gândi că,, poate băieții și bărbații ar suferi mai des de acnee. Însă sunt foarte multe femei cu exces de testosteron sau de hormoni androgeni care suferă și de ovare polichistice, și de rezistență la insulină și, implicit, și de acnee tot din cauza acestor hormoni masculini.

Rolul alimentației în apariția acneei

Tot mai multe studii au început să adreseze această întrebare și da, se pare că ceea ce mâncăm, pe lângă faptul că ne influențează sănătatea și longevitatea, se reflectă și în aspectul tenului nostru. Cu cât consumăm mai multe alimente ultraprocesate cu indice glicemic foarte crescut, cu atât acest lucru se vede mai mult la nivelul feței, mai ales în perioada adolescenței. Cu ocazia aceasta, aș vrea să distrugem mitul potrivit căruia doar tinerii ar suferi de acnee. Acneea poate să apară la orice vârstă. Copii, adolescenți, tineri, maturi sau vârstnici, nici unii nu sunt scutiți din start. Lactatele, în special laptele degresat, conțin hormoni care pot exacerba acneea. Apoi, dulciurile, pâinea albă, sucurile carbogazoase îndulcite cresc nivelul de insulină și stimulează activitatea glandelor sebacee. Tot așa, fast food-ul favorizează inflamația sistemică.

Ce importanță are genetica?

Genetica își are rolul ei în sănătatea și aspectul pielii, influențând tipul de piele, nivelul de colagen, predispoziția la afecțiuni dermatologice și rata de regenerare celulară. Totuși, epigenetica ne arată că activitatea genelor nu este fixă, ci poate fi influențată de factori externi, precum stilul de viață, expunerea la mediu și chiar intervențiile medicale. Deși moștenim anumite predispoziții, factorii epigenetici – alimentația, stresul, somnul, expunerea la toxine și obiceiurile de îngrijire pot activa sau dezactiva genele implicate în îmbătrânirea pielii și în apariția unor boli dermatologice. Spre exemplu, inflamația cronică și stresul oxidativ pot amplifica expresia unor gene responsabile de degradarea colagenului, favorizând ridurile premature. În schimb, un stil de viață echilibrat și terapiile avansate pot reduce impactul negativ al geneticii. Medicina regenerativă aduce o perspectivă revoluționară în acest context. Tehnologii precum terapia cu celule stem, PRP (plasma bogată în trombocite) sau peptidele biomimetice pot reprograma mecanismele celulare și chiar influența expresia genelor implicate în procesul de îmbătrânire și în afecțiunile cutanate. Aceste terapii nu doar că stimulează regenerarea pielii, dar pot contribui la inactivarea genelor „rele” și la menținerea unui ten sănătos pe termen lung", a explicat medicul dermatolog pentru longevitymagazine.ro.