Cereala minune care susține sănătatea întregului organism

Este bogată în fibre, vitamine și minerale esențiale, având multiple beneficii asupra sănătății.
Beneficii pentru sănătate
Fibrele din secară susțin pierderea în greutate, reduc inflamațiile asociate sindromului metabolic și ajută la prevenirea unor forme de cancer.
Antioxidant
Antioxidanții din secară combat efectele nocive ale radicalilor liberi și încetinesc procesul de îmbătrânire.
Glicemie
Consumul regulat de produse din secară ajută la reglarea glicemiei, fiind recomandate în prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2.
Sistemul osos
De asemenea, secara furnizează minerale precum calciu, magneziu, mangan și fosfor, care întăresc oasele și dinții și susțin absorbția acestora prin fitoți, compuși care sprijină asimilarea mineralelor în intestin.
Greutate corporală
Secara oferă senzație de sațietate pe termen lung, ceea ce ajută la controlul apetitului și la menținerea greutății corporale.
Boli cardiovasculare
Printre beneficiile sale se numără și protecția cardiovasculară, datorită fibrelor care scad colesterolul și magneziului ce reduce tensiunea arterială și riscul atacurilor de cord.
Anticancerigen
Compușii bioactivi din secară, precum benzoxazinoidul, are efecte anticancerigene și antioxidante, contribuind la prevenirea cancerului de prostată și de sân.
Digestie
Nu în ultimul rând, secara susține sănătatea digestivă prin rolul său de prebiotic puternic, sprijinind creșterea bacteriilor benefice și facilitând eliminarea toxinelor.
Prin aceste proprietăți, secara se afirmă ca un aliment valoros în alimentația sănătoasă, contribuind la prevenția bolilor și la menținerea echilibrului organismului, potrivit medicool.ro.