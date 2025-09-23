Cereala minune care susține sănătatea întregului organism

Este bogată în fibre, vitamine și minerale esențiale, având multiple beneficii asupra sănătății.

Beneficii pentru sănătate

Fibrele din secară susțin pierderea în greutate, reduc inflamațiile asociate sindromului metabolic și ajută la prevenirea unor forme de cancer.

Antioxidant

Antioxidanții din secară combat efectele nocive ale radicalilor liberi și încetinesc procesul de îmbătrânire.

Glicemie

Consumul regulat de produse din secară ajută la reglarea glicemiei, fiind recomandate în prevenirea și gestionarea diabetului de tip 2.

Sistemul osos

De asemenea, secara furnizează minerale precum calciu, magneziu, mangan și fosfor, care întăresc oasele și dinții și susțin absorbția acestora prin fitoți, compuși care sprijină asimilarea mineralelor în intestin.

Greutate corporală

Secara oferă senzație de sațietate pe termen lung, ceea ce ajută la controlul apetitului și la menținerea greutății corporale.

Boli cardiovasculare

Printre beneficiile sale se numără și protecția cardiovasculară, datorită fibrelor care scad colesterolul și magneziului ce reduce tensiunea arterială și riscul atacurilor de cord.

Anticancerigen

Compușii bioactivi din secară, precum benzoxazinoidul, are efecte anticancerigene și antioxidante, contribuind la prevenirea cancerului de prostată și de sân.

Digestie

Nu în ultimul rând, secara susține sănătatea digestivă prin rolul său de prebiotic puternic, sprijinind creșterea bacteriilor benefice și facilitând eliminarea toxinelor.

Prin aceste proprietăți, secara se afirmă ca un aliment valoros în alimentația sănătoasă, contribuind la prevenția bolilor și la menținerea echilibrului organismului, potrivit medicool.ro.