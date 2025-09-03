Cum ne afectează canicula: Probleme de sănătate la care trebuie să fim atenți

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat în 2023 criza climatică și fenomenele meteorologice extreme drept urgență de sănătate publică, subliniind importanța răspunsului rapid și coordonat în fața valurilor de căldură.

De exemplu, în 48 de ore, între 26 - 28 iulie 2025, Serviciul de Telecomunicații Speciale a înregistrat circa 57.700 de apeluri la numărul unic de urgență 112, majoritatea fiind legate de urgențe medicale cauzate de caniculă.

Temperaturile ridicate pot provoca stres termic, fapt ce duce la o serie de probleme medicale grave care implică sistemele cardiovascular, respirator, nervos central și pielea.

Afecțiuni medicale provocate de caniculă

Studiile recente arată că acestea pot agrava boli cronice, precum hipertensiunea arterială, diabetul, bolile cardiace și accidentele vasculare cerebrale.

De asemenea, episoadele grave de astm pot fi declanșate sau agravate de temperaturile extreme.

Expunerea prelungită la soare poate duce la afecțiuni dermatologice cronice, cum este dermatita atopică, iar unele studii arată că sistemul nervos este ulnerabil la stresul termic, ceea ce impune măsuri speciale de protecție pentru pacienții cu tulburări neurologice sau psihice.

Căldura extremă devine periculoasă mai ales când organismul nu poate asigura o termoreglare eficientă pe perioade lungi. Alte categorii vulnerabile sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni preexistente.

Canicula este ccauza principală a deceselor legate de fenomene meteo la nivel european, depășind inundațiile, furtunile ori grindina.

În ultimii 40 de ani, peste 95% dintre decesele atribuite condițiilor meteo severe în Europa au fost provocate de temperaturi extrem de ridicate, confirmând gravitatea impactului caniculei asupra sănătății publice, potrivit dcnews.ro.