Cum devin navele de croazieră focare de infecție? Riscuri ascunse pentru sănătate

Navele de croazieră funcționează ca adevărate „orașe plutitoare”, unde mii de persoane împart aceleași spații, facilități și sisteme, ceea ce favorizează răspândirea bolilor.

Spații comune

Restaurantele, teatrele, lifturile sau zonele de relaxare sunt utilizate intens de pasageri și echipaj, iar contactul constant crește riscul de transmitere a infecțiilor. Odată ce un agent patogen ajunge la bord, acesta se poate răspândi rapid, în special în zonele aglomerate.

Un exemplu notoriu este focarul de COVID-19 de pe Diamond Princess, unde sute de persoane au fost infectate în 2020, evidențiind vulnerabilitățile acestor medii în fața epidemiilor.

Norovirusul, cel mai frecvent

Printre cele mai întâlnite infecții pe navele de croazieră se numără Norovirusul, responsabil pentru episoade de vărsături și diaree. Studiile arată că acesta se transmite rapid prin alimente contaminate, suprafețe sau contact direct între persoane.

Sistemele de tip bufet și utilizarea comună a tacâmurilor contribuie la răspândirea bacteriilor și virusurilor, mai ales atunci când persoanele infectate nu prezintă încă simptome.

Ventilația și apa

Structura navelor amplifică riscurile. Spațiile închise și aglomerate, precum cabinele, restaurantele sau sălile de divertisment, pot favoriza transmiterea bolilor respiratorii, inclusiv gripa sau COVID-19, în special dacă ventilația nu este optimă.

De asemenea, sistemele de apă pot reprezenta o sursă de infecție. Boala legionarilor, de exemplu, poate apărea prin inhalarea vaporilor proveniți din instalații contaminate, cum ar fi dușurile sau jacuzzi-urile.

Alți factori de risc

Un alt element important este profilul pasagerilor. Croazierele sunt populare în rândul persoanelor în vârstă care pot avea afecțiuni preexistente ce cresc riscul de complicații în cazul unei infecții.

În plus, facilitățile medicale de la bord sunt limitate și nu pot gestiona întotdeauna focare extinse, ceea ce face ca prevenția și intervenția rapidă să fie esențiale.

Cum pot fi reduse riscurile

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru reducerea riscului de îmbolnăvire:

verificarea politicilor de igienă și sănătate ale companiei de croazieră înainte de plecare;

actualizarea vaccinurilor;

spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun;

evitarea zonelor aglomerate în cazul apariției simptomelor;

raportarea rapidă a oricăror semne de boală.

Deși standardele de igienă s-au îmbunătățit în ultimii ani, experții subliniază că structura acestor călătorii rămâne un factor de risc. Navele de croazieră continuă să fie un exemplu relevant pentru modul în care mediul și interacțiunile sociale influențează răspândirea bolilor, notează sciencealert.com.