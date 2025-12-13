Cum să eviți excesele de sărbători: Metode simple care te ajută să eviți mâncatul compulsiv

Specialiștii recomandă câteva metode simple pentru a menține echilibrul alimentar și a preveni excesele.

Cum să recunoști mâncatul compulsiv

Psihologul Cristina Bragarencu explică faptul că, în perioada sărbătorilor, mulți oameni folosesc mâncarea ca mecanism de reglare a emoțiilor.

„Observați-vă starea emoțională înainte de a mânca: este vorba de foame reală sau de o încercare de a vă alina o anumită emoție? Mâncatul trebuie să fie conștient, lent și cu atenție la gust și savoare”, spune aceasta.

Cheia este echilibrul, nu restricțiile stricte sau vinovăția, care pot alimenta comportamentele compulsive.

Cum să previi excesele

Nutriționista Ioana Stavrositu recomandă câteva metode simple pentru a preveni excesele.

„Ritualurile sunt mici mecanisme de protecție, foarte eficiente într-un context plin de tentații: Beți un pahar cu apă cu 10–15 minute înainte de masă, începeți cu o porție de legume sau salată, faceți câteva respirații profunde, evaluați nivelul de foame pe o scală de la 1 la 10, începeți cu proteine sau legume, faceți o pauză scurtă la jumătatea farfuriei”, explică specialista.

Aceste lucruri vă ajută să rămâneți conectați cu senzațiile reale ale corpului.

Menținerea echilibrului

Este important să mențineți un ritm regulat al meselor, să faceți mișcare ușoară după masă și să evitați promisiunile extreme, care duc la efectul „totul sau nimic”.

Crăciunul poate aduce bucurie, dar și provocări alimentare. Găsirea echilibrului este cheia unei sărbători sănătoase, notează spynews.ro.