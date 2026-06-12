Cum să te odihnești în nopțile fierbinți de vară. Recomandările medicului Vlad Ciurea

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea spune că lipsa odihnei în perioadele caniculare nu înseamnă doar oboseală, ci poate influența negativ concentrarea, memoria și echilibrul emoțional, potrivit dcmedical.ro.

Somnul insuficient afectează creierul

Specialiștii atrag atenția că, în timpul somnului, creierul elimină o parte din toxinele acumulate pe parcursul zilei. Atunci când odihna este perturbată, acest proces este afectat, ceea ce poate duce, în timp, la epuizare psihică și la un risc crescut de tulburări neurologice.

Evitarea somniferelor

În contextul insoomniilor din nopțile călduroase, multe persoane apelează la somnifere. Medicii avertizează însă că această soluție nu ar trebui să fie prima opțiune, accentul fiind pus pe igiena somnului și pe formarea unei rutine stabile.

Neurochirurgul Vlad Ciurea subliniază importanța stabilirii unei ore fixe de culcare și recomandă evitarea somniferelor.

„Nu este bine să apelăm imediat la somnifere. Trebuie să ne stabilim o oră regulată de culcare. Personal, recomand ora 22:00”, a explicat acesta.

Importanța rutinei de seară

Potrivit medicului, creierul are nevoie de semnale care să marcheze finalul activităților zilnice. Lumina artificială, zgomotul și expunerea la ecrane pot inhiba secreția de melatonină, hormonul responsabil de inducerea somnului.

Dr. Vlad Ciurea recomandă o tranziție treptată către odihnă, fără stimuli care să mențină creierul activ.

„După un duș, după încheierea activităților zilnice și cu toate sursele de zgomot și informație oprite, inclusiv televizorul, este important să creăm un mediu liniștit pentru somn”, a precizat medicul.

Alternative la ecrane

În locul timpului petrecut pe telefon sau televizor înainte de culcare, specialistul recomandă activități relaxante, precum lectura, care pot ajuta la inducerea unei stări de calm.

De asemenea, acesta atrage atenția asupra utilizării aerului condiționat în timpul nopții, recomandând răcirea camerei înainte de culcare și evitarea fluxului direct de aer în timpul somnului.

Recomandări pentru un somn odihnitor

Pentru a îmbunătăți calitatea somnului în perioadele caniculare, sunt indicate câteva reguli simple:

răcirea camerei înainte de culcare și evitarea curenților direcți de aer;

deconectarea de la dispozitivele electronice cu cel puțin 30 de minute înainte de somn;

respectarea unei ore constante de culcare, în jurul orei 22:00, pentru facilitarea somnului profund.

În contextul temperaturilor ridicate din timpul verii, specialiștii subliniază astfel că menținerea unei rutine corecte de somn și evitarea stimulilor digitali pot avea un impact semnificativ asupra calității odihnei și a sănătății creierului.