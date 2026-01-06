x close
Cum scapi de petele solare: Ghid complet de prevenție și tratament

de Redacția Jurnalul    |    06 Ian 2026   •   19:15
Cum scapi de petele solare: Ghid complet de prevenție și tratament
Sursa foto: Shutterstock/Soluțiile împotriva petelor pigmentare sunt prevenție zilnică și îngrijire țintită.

Petele solare, provocate de radiațiile UV care inflamează melanocitele, pot fi evitate și se pot trata.

Spre deosebire de riduri, hiperpigmentarea nu e inevitabilă – protecția solară și antioxidanții fiind extrem de eficienți, după cum arată cercetări recente.

Soluții pentru prevenirea și tratarea petelor solare

 Prevenție zilnică și îngrijire țintită.

1. Protecție solară riguroasă 

Alege SPF mineral colorat (cu oxid de zinc) pentru blocare UVA/UVB și lumină vizibilă; aplică zilnic un sfert de linguriță pe față, 30 ml pe corp, reaplică la 2 ore.

Poartă accesorii care blochează razele de soare, cum sunt pălăriile, ochelarii, și evită orele de vârf (10-16).

2. Antioxidanți externi și interni

Seruri cu antioxidanți (vitamina C, E) amplifică SPF-ul, mai ales contra UVA.

Apelează la astaxantină (împotriva arsurilor), beta-caroten și resveratrol care reduc daunele UV, per studiile clinice, potrivit longevitymagazine.ro.

3. Ingrediente anti-pigmentare

  • Acid kojic și extract de lemn-dulce: inhibă enzima tirozinază.

  • Niacinamidă: uniformizează tenul în 4 săptămâni.

  • Arbutină și acid tranexamic: alternative sigure la hidroquinonă, reduc melanozomi.

Rezultatele apar prin consecvență. Consultă dermatologul pentru pete persistente. 

pete solare
