Cum scapi de petele solare: Ghid complet de prevenție și tratament

Spre deosebire de riduri, hiperpigmentarea nu e inevitabilă – protecția solară și antioxidanții fiind extrem de eficienți, după cum arată cercetări recente.

Soluții pentru prevenirea și tratarea petelor solare

Prevenție zilnică și îngrijire țintită.

1. Protecție solară riguroasă

Alege SPF mineral colorat (cu oxid de zinc) pentru blocare UVA/UVB și lumină vizibilă; aplică zilnic un sfert de linguriță pe față, 30 ml pe corp, reaplică la 2 ore.

Poartă accesorii care blochează razele de soare, cum sunt pălăriile, ochelarii, și evită orele de vârf (10-16).

2. Antioxidanți externi și interni

Seruri cu antioxidanți (vitamina C, E) amplifică SPF-ul, mai ales contra UVA.

Apelează la astaxantină (împotriva arsurilor), beta-caroten și resveratrol care reduc daunele UV, per studiile clinice, potrivit longevitymagazine.ro.

3. Ingrediente anti-pigmentare

Acid kojic și extract de lemn-dulce : inhibă enzima tirozinază.

Niacinamidă : uniformizează tenul în 4 săptămâni.

Arbutină și acid tranexamic: alternative sigure la hidroquinonă, reduc melanozomi.

Rezultatele apar prin consecvență. Consultă dermatologul pentru pete persistente.