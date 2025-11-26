x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Cum se schimbă toleranța la cofeină pe măsură ce îmbătrânești

Cum se schimbă toleranța la cofeină pe măsură ce îmbătrânești

de Anastasia Paul    |    26 Noi 2025   •   10:00
Cum se schimbă toleranța la cofeină pe măsură ce îmbătrânești
Sursa foto: Unsplash.com

Multe persoane devin mai sensibile la cofeină odată cu vârsta, ceea ce duce la simptome, precum agitație și anxietate.

Această sensibilitate sporită se datorează în principal unui metabolism mai lent, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, enzimele hepatice devenind mai puțin eficiente în procesarea cofeinei.

Factorii genetici, în special enzima CYP1A2, joacă, de asemenea, un rol semnificativ în cât de repede o persoană metabolizează cofeina, fiind metabolizatori „rapizi” sau „lenți”.

Cauzele metabolizării lente a cofeinei

Schimbările hormonale, cum ar fi cele din timpul perimenopauzei sau la administrarea de contraceptive orale, pot încetini și mai mult metabolismul cofeinei, intensificându-i efectele.

Deși sensibilitatea crescută nu poate fi inversată, simptomele pot fi gestionate prin reducerea treptată a aportului, distanțarea dozelor, evitarea consumului seara și alegerea unor alternative decofeinizate, potrivit independent.uk.
 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cofeina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri