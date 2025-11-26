Cum se schimbă toleranța la cofeină pe măsură ce îmbătrânești

Această sensibilitate sporită se datorează în principal unui metabolism mai lent, pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, enzimele hepatice devenind mai puțin eficiente în procesarea cofeinei.

Factorii genetici, în special enzima CYP1A2, joacă, de asemenea, un rol semnificativ în cât de repede o persoană metabolizează cofeina, fiind metabolizatori „rapizi” sau „lenți”.

Cauzele metabolizării lente a cofeinei

Schimbările hormonale, cum ar fi cele din timpul perimenopauzei sau la administrarea de contraceptive orale, pot încetini și mai mult metabolismul cofeinei, intensificându-i efectele.

Deși sensibilitatea crescută nu poate fi inversată, simptomele pot fi gestionate prin reducerea treptată a aportului, distanțarea dozelor, evitarea consumului seara și alegerea unor alternative decofeinizate, potrivit independent.uk.

