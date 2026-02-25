De ce nu este bine să „storci” coșurile și punctele negre de pe față

Ce trebuie să faci atunci când ai comedoane pe față? 4 reguli de urmat

1) Dacă nu poți rezista dorinței de a stoarce coșul, atunci trebuie să faci asta pe pielea umedă și nu cu unghiile, direct, ci printr-o batistă subțire și foarte curată, pentru a evita apariția de cicatrici și infecții.

2) Spală-ți fața, fără să te freci, cu un lapte demachiant, cu apă micelară sau cu un gel de curățare ușor, special pentru pielea acneică.

3) Evită să cureți fața cu săpun, pentru că acesta îți usucă pielea

4) Atunci când vrei să camuflezi (să acoperi) acneea, alege să folosești numai produse de machiaj „non-comedogenice”. Și mai ales, trebuie să dai doar un strat foarte subțire, pentru a nu sufoca pielea și a nu înfunda porii.