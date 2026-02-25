x close
Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos De ce nu este bine să „storci" coșurile și punctele negre de pe față

De ce nu este bine să „storci" coșurile și punctele negre de pe față

25 Feb 2026   •   21:49
De ce nu este bine să „storci” coșurile și punctele negre de pe față
Sursa foto: pixabay.com

Indiferent dacă este dureros sau pur și simplu inestetic, uneori este foarte tentant să storci un comedon - termenul medical pentru puncte negre, puncte albe și coșuri - pentru a scăpa de el. Dar acest gest riscă să fie total contraproductiv. Stoarcerea coșurilor și a punctelor negre poate înrăutăți efectiv situația, provocând suprainfecție sau cicatrici.

Ce trebuie să faci atunci când ai comedoane pe față? 4 reguli de urmat

1) Dacă nu poți rezista dorinței de a stoarce coșul, atunci trebuie să faci asta pe pielea umedă și nu cu unghiile, direct, ci printr-o batistă subțire și foarte curată, pentru a evita apariția de cicatrici și infecții.

2) Spală-ți fața, fără să te freci, cu un lapte demachiant, cu apă micelară sau cu un gel de curățare ușor, special pentru pielea acneică.

3) Evită să cureți fața cu săpun, pentru că acesta îți usucă pielea

4) Atunci când vrei să camuflezi (să acoperi) acneea, alege să folosești numai produse de machiaj „non-comedogenice”. Și mai ales, trebuie să dai doar un strat foarte subțire, pentru a nu sufoca pielea și a nu înfunda porii.

 

 

