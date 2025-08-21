Dependența digitală. Efectele vizionării clipurilor scurte asupra concentrării și somnului

Aceste videoclipuri, distribuite pe Instagram, Reels sau TikTok, sunt concepute pentru a menține utilizatorii captivi, stimulând în mod constant sistemul dopaminergic prin fiecare swipe și funcția autoplay. Neurologii spun că mecanismele implicate sunt similare cu cele din dependențele comportamentale, iar efectele nu se limitează doar la senzația de plăcere.

Cum afectează creierul vizionarea clipurilor scurte

Schimbările afectează cortexul prefrontal, zona creierului responsabilă de luarea deciziilor, memoria și reglarea emoțiilor. Astfel, persoanele care le privesc mult timp pot întâmpina dificultăți de concentrare, scăderea controlului asupra impulsurilor și o nevoie accentuată de noutate și stimulare rapidă, ceea ce face dificilă realizarea sarcinilor ce necesită efort mental susținut.

Afectarea somnului

De asemenea, studiul subliniază consecințele asupra somnului. Expunerea la lumina albastră a telefoanelor și la conținutul rapid și alert înainte de culcare întârzie secreția de melatonină și dereglează ceasul biologic. Această perturbare afectează hipocampul, centrul memoriei din creier, compromițând capacitatea de a procesa și stoca informații. Pe termen lung, lipsa somnului odihnitor poate duce la oboseală cronică și scăderea clarității mentale, potrivit stiripesurse.ro.

Studiul atrage astfel atenția asupra unor efecte nevăzute, dar semnificative, ale unui obicei prezent în viețile a milioane de persoane din întreaga lume.