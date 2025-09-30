Detoxifiere naturală: plantele care stimulează circulația sângelui

Acestea ajută la fluidificarea sângelui, reducerea inflamațiilor și îmbunătățirea microcirculației, fiind totodată utile în combaterea aspectului de coajă de portocală, potrivit dcmedical.ro.

Plante care stimulează circulația sanguină

Plantele recomandate pentru stimularea circulației includ ghimbir, ginkgo biloba, ginseng, sulfină galbenă, coada-calului, vița-de-vie, afine, merișor, măceșe, precum și extracte de salcie și usturoi.

Acestea pot fi consumate sub formă de ceaiuri, tincturi, sucuri sau comprimate, însă trebuie administrate cu precauție în cazul persoanelor care urmează tratamente anticoagulante deoarece pot amplifica riscul de sângerare.

Plante diuretice

Pentru eliminarea excesului de apă și a toxinelor, sunt recomandate plante cu efect diuretic și depurativ, precum merișor, coada-calului, frunze de mesteacăn, ienupăr, troscot, urzică, fenicul, păpădie sau soc.

Ceaiurile din aceste plante susțin detoxifierea naturală, ajută la reglarea tranzitului intestinal și combat retenția de apă, unele contribuind chiar la reducerea apetitului și accelerarea arderii grăsimilor.

Este astfel importantă o alimentație bogată în vitamine și potasiu, hidratare cu apă și ceaiuri din plante, dar și consumul unor alimente care reduc retenția de apă, cum ar fi castravetele, sparanghelul, sfecla roșie sau țelina.

Contrar unor mituri, reducerea consumului de lichide nu ajută la diminuarea edemelor. O hidratare corectă este esențială pentru echilibrul fluidelor din organism și eliminarea toxinelor. Consultarea specialistului este recomandată înainte de utilizarea plantelor medicinale, mai ales pentru cei care urmează tratamente medicamentoase.