Dieta ideală pentru artrită: Ce să eviți pentru a nu agrava boala

Alimente de evitat

Studiile arată că zaharurile rafinate din băuturile îndulcite și produsele procesate pot declanșa reacții inflamatorii, crescând riscul și severitatea simptomelor.

Consumul excesiv de carne roșie și carne procesată este, de asemenea, asociat cu apariția inflamației, ceea ce poate agrava umflarea și durerea articulațiilor.

Pentru pacienții cu gută este recomandată evitarea alimentelor bogate în purine, precum organele (ficat, rinichi), berea, băuturile alcoolice, mezelurile și unele fructe de mare deoarece acestea cresc nivelul acidului uric, provocând atacuri dureroase.

Consumul de alcool rămâne un subiect controversat: deși un consum moderat poate reduce inflamația, în cazul celor diagnosticați cu artrită este indicat să limiteze alcoolul din cauza posibilelor interacțiuni cu medicamentele și a riscului de agravare a simptomelor sau a atacurilor de gută.

Alimente benefice în artrită

Pe de altă parte, o dietă bogată în plante, cunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare, ajută la reducerea simptomelor artritei.

În privința grăsimilor, se recomandă consumul celor sănătoase (avocado, ulei de măsline, nuci), evitând untul, brânzeturile, carnea grasă și alimentele prăjite, care conțin acizi grași omega-6, grăsimi saturate și trans, care pot accentua inflamația.

Alimentele recomandate în dieta persoanelor cu artrită sunt peștele gras (somon, macrou, păstrăv), legumele cu frunze verzi (spanac, kale, mangold), nucile și semințele (migdale, nuci, semințe de in), fructele de pădure (afine, căpșuni, cireșe) și uleiul de măsline, acestea contribuind la reducerea inflamației și ameliorarea durerilor articulare, potrivit catine.ro.