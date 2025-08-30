Alimentația, în lupta cu Alzheimer. Dieta mediteraneană reduce riscul de demență, indiferent de genetică

Cercetătorii au analizat datele medicale ale peste 5.500 de adulți - 4.000 de femei din Nurses' Health Study (urmărite din 1989) și aproape 1.500 de bărbați din Health Professionals Follow-Up Study (urmăriți din 1993). Studiul s-a concentrat pe obiceiurile alimentare pe termen lung și pe datele genetice ale participanților.

Rezultatele arată că participanții care au urmat o dietă de tip mediteranean au avut un risc mai mic de a dezvolta demență și o rată mai lentă de declin cognitiv. Cel mai interesant, efectul protector a fost cel mai puternic la persoanele cu două copii ale variantei genei APOE4 - grupul genetic cu cel mai mare risc de Alzheimer.

„Genetica stabilește riscul de bază, dar nu este destinul", explică Dong D. Wang, autorul principal al studiului de la Harvard Medical School.

„Factorii legați de stilul de viață, cum ar fi dieta, sunt modificabili, ceea ce înseamnă că oferă o modalitate de a reduce riscul chiar și pentru cei cu risc genetic mai mare".

Studiul este încurajator pentru că arată că până și diferențe modeste în obiceiurile alimentare pot avea impact semnificativ asupra sănătății cognitive. Aceasta este o veste importantă având în vedere că peste 55 de milioane de persoane din lume suferă de demență, iar opțiunile actuale de tratament oferă doar beneficii modeste.

Pentru a adopta o dietă mediteraneană, nutriționiștii recomandă schimbări simple: înlocuirea untului cu ulei de măsline extravirgin, consumul unui pumn de nucifere în locul chipsurilor, adăugarea unei porții suplimentare de legume la mese și consumul de pește gras de două ori pe săptămână.

„Dieta mediteraneană nu este doar un mod de a mânca - este un mod de a hrăni corpul și mintea pentru deceniile următoare", subliniază specialiștii.