Efectele rapide ale sucului de sfeclă roșie asupra tensiunii arteriale la vârstnici

Consumul de suc de sfeclă roșie bogat în nitrați a scăzut tensiunea arterială la adulții în vârstă prin remodelarea microbiomului oral, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Exeter. Numărul bacteriilor benefice a crescut iar cele dăunătoare au scăzut, ceea ce a dus la o mai bună conversie a nitraților alimentari în oxid nitric, o moleculă vitală pentru sănătatea vasculară.

Sucul de sfeclă roșie ajută la scăderea tensiunii arteriale

Efectul de scădere a tensiunii arteriale al sucului de sfeclă roșie bogat în nitrați la persoanele în vârstă se poate datora unor modificări specifice ale microbiomului oral, conform celui mai mare studiu de acest gen.

Cercetătorii de la Universitatea din Exeter au realizat studiul, publicat în revista Free Radical Biology and Medicine, comparând răspunsurile unui grup de adulți în vârstă cu cele ale adulților mai tineri.

Cercetările anterioare au arătat că o dietă bogată în nitrați poate reduce tensiunea arterială, ceea ce poate ajuta la reducerea riscului de boli de inimă.

Nitrații sunt esențiali pentru organism și sunt consumați ca parte naturală a unei diete bogate în legume. Când adulții în vârstă au băut un „shot” de suc concentrat de sfeclă roșie de două ori pe zi, timp de două săptămâni*, tensiunea arterială le-a scăzut, efect care nu a fost observat la grupul mai tânăr.

Noul studiu oferă dovezi că acest rezultat a fost probabil cauzat de suprimarea bacteriilor potențial dăunătoare din gură. Un dezechilibru între bacteriile orale benefice și cele dăunătoare poate reduce conversia nitraților (abundenți în dietele bogate în legume) în oxid nitric. Oxidul nitric este esențial pentru funcționarea sănătoasă a vaselor de sânge și, prin urmare, pentru reglarea tensiunii arteriale.

„Știm că o dietă bogată în nitrați are beneficii pentru sănătate, iar persoanele în vârstă produc mai puțin oxid nitric pe măsură ce îmbătrânesc. De asemenea, acestea tind să aibă o tensiune arterială mai mare, ceea ce poate fi legat de complicații cardiovasculare, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral. Încurajarea adulților în vârstă să consume mai multe legume bogate în nitrați ar putea avea beneficii semnificative pe termen lung pentru sănătate. Vestea bună este că, dacă nu vă place sfecla roșie, există multe alternative bogate în nitrați, cum ar fi spanacul, rucola, feniculul, țelina și varza kale”, a explicat autoarea studiului, prof. Anni Vanhatalo de la Universitatea din Exeter.

Studiul a recrutat 39 de adulți cu vârste sub 30 de ani și 36 de adulți cu vârste între 60 și 70 de ani prin intermediul Centrului de Cercetare Clinică NIHR Exeter. Cercetarea a fost susținută de Unitatea de Studii Clinice Exeter. Fiecare grup a petrecut două săptămâni luând doze regulate de suc de sfeclă roșie bogat în nitrați și două săptămâni luând o versiune placebo a sucului, fără nitrați. Fiecare afecțiune a avut o perioadă de „eliminare” de două săptămâni între ele pentru a se reseta. Echipa a folosit apoi o metodă de secvențiere a genelor bacteriene pentru a analiza ce bacterii erau prezente în gură înainte și după fiecare afecțiune.

În ambele grupuri, componența microbiomului oral s-a modificat semnificativ după consumul de suc de sfeclă roșie bogat în nitrați, dar aceste modificări au fost diferite între grupele de vârstă mai tinere și cele mai în vârstă.

Grupul mai în vârstă a înregistrat o scădere notabilă a bacteriei bucale Prevotella după consumul de suc bogat în nitrați și o creștere a creșterii bacteriilor despre care se știe că sunt benefice pentru sănătate, cum ar fi Neisseria. Grupul mai în vârstă a avut o tensiune arterială medie mai mare la începutul studiului, care a scăzut după administrarea sucului de sfeclă roșie bogat în nitrați, dar nu și după administrarea suplimentului placebo.

„Studiul arată că alimentele bogate în nitrați modifică microbiomul oral într-un mod care ar putea duce la o inflamație mai redusă, precum și la o scădere a tensiunii arteriale la persoanele în vârstă. Acest lucru deschide calea pentru studii mai ample care să exploreze influența factorilor de stil de viață și a sexului biologic asupra modului în care oamenii răspund la suplimentarea alimentară cu nitrați”, precizează coautorul studiului, prof. Andy Jones, de la Universitatea din Exeter.

„Această cercetare este un exemplu excelent al modului în care bioștiința ne poate ajuta să înțelegem mai bine legăturile complexe dintre dietă, microbiom și îmbătrânirea sănătoasă. Descoperind modul în care nitrații alimentari afectează bacteriile orale și tensiunea arterială la adulții în vârstă, studiul deschide noi oportunități pentru îmbunătățirea sănătății vasculare prin nutriție. BBSRC este mândru că a sprijinit acest parteneriat inovator între cercetătorii academici și industrie pentru a avansa cunoștințele cu beneficii practice”, a spus dr. Lee Beniston, director asociat pentru parteneriate industriale și cercetare și dezvoltare colaborativă la BBSRC.

Lucrarea se numește „Îmbătrânirea modifică microbiomul oral, biodisponibilitatea oxidului nitric și răspunsurile vasculare la suplimentarea cu nitrați alimentari” și este publicată în revista Freedom, potrivit sciencedaily.com.