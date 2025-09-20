Efectele uimitoare ale semințelor de floarea soarelui asupra sănătății

Acestea provin din capul plantei de floarea soarelui și sunt învelite într-o coajă cu dungi negre și albe, miezul având o textură albă, dulceagă și o savoare caracteristică de nucă.

Beneficii pentru sănătate

Consumul moderat de semințe de floarea soarelui aduce un aport important de fibre, proteine, grăsimi sănătoase și minerale, precum magneziu, fosfor, zinc, cupru și seleniu.

Antioxidant

Sunt, de asemenea, o sursă valoroasă de vitamine din complexul B și vitamina E, un antioxidant puternic cu rol în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Imunitate

Printre efectele majore se numără susținerea nivelului energetic datorită vitaminei B1 și aportului proteic, precum și întărirea sistemului imunitar prin zinc și seleniu, care ajută la combaterea infecțiilor și reducerea inflamației.

Afecțiuni cronice

Antioxidanții prezenți în semințe contribuie la scăderea riscului unor boli cronice, inclusiv cancer, afecțiuni cardiovasculare și accident vascular cerebral.

Sistemul cardiovascular

Semințele pot susține în mod semnificativ sănătatea inimii prin echilibrarea nivelurilor colesterolului și tensiunii arteriale.

Diabet

De asemenea, proteinele, fibrele și magneziul din componența lor ajută la reglarea glicemiei, reducând riscul de diabet zaharat.

Atenție la consum

Este important să fie consumate în porții moderate deoarece semințele sunt calorice, iar adaosul de sare poate afecta sănătatea, potrivit medicool.ro.