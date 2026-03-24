Femei versus bărbați: Cine uită mai des? Studiul care schimbă percepțiile

Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite, bărbații ar putea avea, într-adevăr, o predispoziție mai mare către probleme de memorie.

Cine sunt mai uituci, bărbații sau femeile?

Cercetarea, desfășurată pe un eșantion de peste 2.000 de persoane, cu vârste între 70 și 89 de ani din statul Minnesota, a analizat prevalența deficienței cognitive ușoare (MCI), o afecțiune caracterizată prin pierderi de memorie.

Rezultatele arată că aproximativ 20% dintre bărbați prezentau semne de MCI, comparativ cu doar 14% dintre femei. Diferența i-a surprins chiar și pe cercetători, având în vedere că afecțiuni, precum boala Alzheimer și demența, sunt diagnosticate mai frecvent la femei.

Care sunt explicațiile?

Coordonatorul studiului, Ronald Petersen, de la Mayo Clinic, susține că rezultatele nu sunt încă pe deplin înțelese. O posibilă explicație este că bărbații dezvoltă probleme de memorie mai devreme dar nu ajung întotdeauna să dezvolte forme severe de demență deoarece au o speranță de viață mai scurtă.

O altă ipoteză este legată de sănătatea generală. Afecțiuni, precum hipertensiunea arterială sau diabetul, mai frecvente în rândul bărbaților, pot afecta funcțiile cognitive și pot contribui la apariția acestor probleme.

Rolul educației și al stilului de viață

Studiul a evidențiat și alți factori relevanți. Persoanele cu un nivel de educație mai scăzut sau cele necăsătorite au prezentat un risc mai mare de deficiență cognitivă. Specialiștii explică acest lucru prin conceptul de „rezervă cognitivă”, capacitatea creierului de a compensa pierderile de memorie.

De asemenea, relațiile sociale stabile pot contribui la menținerea sănătății mintale, oferind stimulare cognitivă și suport emoțional.

Când devine uitarea un motiv de îngrijorare

Experții subliniază că uitarea ocazională este normală, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Problemele apar atunci când pierderile de memorie devin frecvente și afectează activitățile zilnice. De exemplu, uitarea constantă a programărilor sau a unor evenimente importante.

În astfel de situații, consultul medical este esențial pentru identificarea cauzelor și stabilirea unui diagnostic corect.

Concluzie

Deși rezultatele studiului sugerează că bărbații ar putea fi mai predispuși la probleme de memorie ușoare, specialiștii avertizează că fenomenul este complex și influențat de numeroși factori, de la sănătatea fizică până la stilul de viață. Uitarea nu este întotdeauna un semn de boală dar devine importantă atunci când începe să afecteze viața de zi cu zi, notează yourtango.com.