Ginsengul indian: Planta care echilibrează corpul și mintea

Folosită de mii de ani în medicina ayurvedică, această plantă perenă a intrat recent în atenția consumatorilor occidentali, fiind disponibilă în diverse forme – capsule, pulbere, tincturi sau extracte lichide.

Beneficii pentru sănătate

Anxietate

Cercetările moderne confirmă ceea ce medicina tradițională știa de mult timp: ashwagandha ajută la reducerea stresului și a anxietății. Studiile arată că administrarea regulată a acestei plante scade nivelul cortizolului, hormonul responsabil pentru stres, și îmbunătățește calitatea somnului, sprijinind astfel odihna și regenerarea organismului.

Creier

Pe lângă efectele benefice asupra minții, ashwagandha susține memoria și funcțiile cognitive, ajutând participanții la studii să-și îmbunătățească atenția și viteza de procesare a informațiilor.

Rezistență fizică

De asemenea, sportivii pot beneficia de pe urma acestei plante, întrucât aceasta contribuie la creșterea rezistenței fizice, la reducerea oboselii musculare și la îmbunătățirea performanțelor cardiovasculare, măsurate prin indicatorul VO₂ max.

Fertilitate și glicemie

Alte efecte promițătoare includ sprijin pentru fertilitatea masculină și reglarea nivelului glicemiei, ajutând la gestionarea diabetului prin scăderea insulinei și a markerilor de stres oxidativ.

Cum se administrează

Ashwagandha se administrează în doze variabile, între 300 și 1.000 mg pe zi, cu efecte care devin vizibile de obicei după 4-12 săptămâni de consum constant.

Efecte adverse

Planta poate avea și efecte secundare precum somnolență, greață sau diare,e și este contraindică femeilor însărcinate, persoanelor cu boli autoimune, hipertiroidism sau celor care urmează să fie supuse unei intervenții chirurgicale.

De asemenea, ashwagandha poate interacționa cu anumite medicamente, inclusiv antidiabetice, antihipertensive, sedative sau hormoni tiroidieni, motiv pentru care este recomandat ca utilizarea suplimentelor să se facă sub supravegherea unui specialist, potrirvit a1.ro.

Astfel, ginsengul indian reprezintă un aliat natural valoros pentru susținerea sănătății fizice și mentale, dar utilizarea sa responsabilă este esențială pentru a evita efectele adverse.