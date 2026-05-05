Indicatorul simplu care îți arată dacă dormi suficient. Ce spun specialiștii?

Unele persoane se simt odihniți după 7 ore de somn, în timp ce alții au nevoie de 9 sau chiar mai mult pentru a funcționa optim.

Potrivit specialistei în somn Alba García Aragón, durata somnului nu este singurul indicator relevant, ci mai ales modul în care organismul funcționează pe parcursul zilei.

„Important nu este doar numărul de ore dormite, ci și indicatorii funcționării din timpul zilei”, explică medicul.

Cum îți dai seama dacă dormi suficient

Printre semnele unui somn adecvat sunt trezirea relativ ușoară, capacitatea de concentrare, stabilitatea emoțională și lipsa somnolenței în timpul zilei. În aceste condiții, spun specialiștii, este foarte probabil ca organismul să primească odihna de care are nevoie.

Există însă și variații individuale determinate genetic, deși acestea sunt rare. În această categorie intră așa-numiții „short sleepers”, persoane care funcționează normal cu 5–6 ore de somn, dar și „long sleepers”, care au nevoie de peste 9–10 ore pentru a-și menține nivelul optim de energie.

Când somnul NU este suficient

Problemele apar atunci când, în pofida unui număr aparent suficient de ore dormite, apar simptome, precum oboseala persistentă, dificultatea de concentrare, iritabilitatea sau trezirea dificilă.

„Dacă îți este foarte greu să te trezești sau ești obosit în timpul zilei, este posibil ca somnul să nu fie cu adevărat restaurator”, avertizează aceasta.

De asemenea, calitatea somnului poate fi afectată de treziri frecvente în timpul nopții, program neregulat sau lipsa unei rutine constante, chiar dacă durata totală a somnului pare corectă.

Ce este important?

Specialiștii subliniază că odihna eficientă nu depinde doar de numărul de ore, ci și de calitatea somnului. În unele cazuri este recomandată o evaluare medicală pentru identificarea cauzelor care perturbă odihna.

„Atunci când simptomele persistă este esențială o evaluare de specialitate”, explică Alba García Aragón.

Recomandări pentru un somn odihnitor

Pentru îmbunătățirea calității somnului, specialiștii recomandă menținerea unei rutine stabile de culcare și trezire, inclusiv în weekend, precum și crearea unui mediu de somn liniștit, întunecat și răcoros (19–21°C).

De asemenea, sunt indicate activități relaxante înainte de culcare, precum respirația controlată, meditația sau lectura, evitarea ecranelor cu 1–2 ore înainte de somn, dar și limitarea consumului de cofeină, alcool și mese grele seara.

Exercițiile fizice intense înainte de culcare ar trebui evitate, în timp ce expunerea la lumină naturală pe parcursul zilei ajută la reglarea ritmului circadian.

În concluzie, specialiștii atrag atenția că nu există o formulă universală pentru somn. Indicatorul real al odihnei nu este doar timpul petrecut în pat, ci modul în care organismul funcționează a doua zi, potrivit longevitymagazine.ro.