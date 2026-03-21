Istoria obsesiei pentru siluetă: De ce oamenii au răbdat de foame timp de secole?

Într-o postare recentă pe Facebook, specialista a prezentat evoluția dietelor de-a lungul secolelor, de la muncă fizică și restricții alimentare, până la metodele controversate din secolul XX.

Antichitate: foame, mișcare și laxative

Hipocrate, considerat părintele medicinei, recomanda efort fizic intens înainte de masă, iar medicul roman Soranus sugera somn redus și multă mișcare.

Dietele erau severe: o singură masă pe zi, un singur fel de mâncare, rece, bazat pe legume cu puțin pește sau carne. Și atunci se foloseau laxative și vomitive pentru controlul greutății.

Evul Mediu și secolele XVIII-XIX: metode radicale

În Evul Mediu, Avicenna recomanda mișcare și purgative pentru a împiedica digestia. În secolul XVIII, persoanele obeze erau sfătuite să doarmă puțin și să ia multe laxative.

La Paris, dr. Antoine Petit era adeptul consumului de oțet și cafea neagră, iar în Anglia, dr. Malcom Fleming prescria ingerarea de săpun pentru a topi grăsimile.

Secolul XX: restricții și obsesia pentru siluetă

În secolul XX, dietele au rămas restrictive, chiar dacă se înțelegea mai bine măsurarea caloriilor și exercițiile fizice. Cura Guelpa presupunea înfometare completă, cu apă și ceai cald, plus purgative. În anii ’20, cura cu lapte a doctorului Leven includea consumul exclusiv de lapte cald cu vanilie sau caramel timp de zece zile.

Interesul pentru siluetă a crescut puternic în anii ’60. Vedete ca Jane Fonda și Audrey Hepburn au recunoscut că adopă metode extreme de menținere a greutății, de la inducerea vărsăturilor până la folosirea amfetaminelor.

Mihaela Bilic: soluția pentru slăbit

„Oamenii rabdă de foame și acum, în secolul XXI, așa cum o făceau în antichitate. Nu avem mecanisme naturale de slăbit, iar foamea este o senzație de care nu putem uita! Cât despre voință, slabă speranță că ne putem abține pe termen lung, instinctele ne fac mâncăcioși și pofticioși.

Mâncare puțină și greu de găsit, un stomac mic și hormoni care să blocheze apetitul… asta ne-ar putea salva. În așteptarea acestui miracol, merită să fim îndrăgostiți - e singura situație în care uităm de mâncare!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook, notează dcnews.ro.