Laptele auriu: Secretul indian pentru imunitate și creier

Obținut prin combinarea laptelui cu turmeric și alte condimente aromate, precum scorțișoara, ghimbirul, piperul negru și nucșoara, laptele auriu are o culoare galbenă intensă și este tot mai popular în întreaga lume, mai ales în sezonul rece.

Beneficii asupra sănătății

Beneficiile laptelui de aur sunt multiple datorită proprietăților sale antiinflamatorii, antioxidante și antivirale.

Curcumina, compusul activ din turmeric, ajută la reducerea inflamației, ceea ce reduce riscul de boli cronice precum cancerul, bolile cardiovasculare sau afecțiunile neurodegenerative.

De asemenea, laptele auriu susține sănătatea creierului, îmbunătățind memoria și funcțiile cognitive.

Consumul acestuia poate îmbunătăți sistemul imunitar, ajutând organismul să lupte împotriva răcelilor și infecțiilor, dar are și un efect calmant ce poate ajuta la combaterea insomniei.

Turmericul și condimentele din rețetă contribuie la o digestie mai bună și ajută la reducerea durerilor articulare.

Cum îl prepari

Pentru a pregăti laptele de aur acasă, ai nevoie de puțin lapte de origine animală sau vegetală, o linguriță de turmeric, scorțișoară, ghimbir și un îndulcitor natural, cum ar fi mierea.

Amestecă ingredientele și încălzește-le, dar fără a le aduce la punctul de fierbere pentru a păstra cât mai mult din proprietățile lor.

Riscuri pentru sănătate

Este însă important să consumi această băutură cu moderație. Dozele mari de curcumină pot provoca disconfort gastric, inclusiv crampe sau diaree. Persoanele alergice la anumite nucifere sau lactate trebuie să fie atente la tipul de lapte folosit, potrivit catine.ro.

Laptele auriu este astfel o alegere excelentă pentru întărirea organismului în sezonul rece, cu efecte importane asupra sănătății datorită ingredientelor sale simple dar puternice.