Magneziul și rolul său în organism: Ce tipuri există și când să le folosești

Însă mulți oameni nu reușesc să asigure un aport suficient doar prin alimentație, iar stresul cotidian, consumul de alimente procesate și sărăcirea solurilor agravează deficitul.

9 tipuri de magneziu

Există mai multe forme de magneziu, fiecare cu particularități și beneficii specifice. Alegerea corectă depinde de nevoile individuale și obiectivele de sănătate.

Magneziu glicinat

Este ideal pentru relaxare și somn profund, fiind bine tolerat de stomac și cu o bună absorbție. Se recomandă celor care caută calm și reducerea stresului.

Magneziu citrat

Este preferat pentru un aport rapid și susținerea digestiei, dar poate avea un efect laxativ ușor.

Magneziu clorură

Ajută la refacerea nivelurilor scăzute de magneziu și poate fi aplicat topic pentru relaxarea mușchilor, deși absorbția prin piele este limitată.

Magneziu oxid

Este mai puțin absorbi, dar eficient în doze mai mari pentru reglarea digestiei și reducerea acidității gastrice.

Magneziu lactat

Este bine absorbit și util pentru cei care au nevoie de doze mari, fiind adesea folosit și pentru reducerea acidității.

Magneziu L-treonat

Are o biodisponibilitate ridicată și susține sănătatea creierului, deși cercetările sunt încă preliminare.

Magneziu malat

Este ușor digerat și poate ajuta la reducerea durerilor musculare, având un gust acrișor.

Magneziu sulfat

Cunoscut ca săruri Epsom, este utilizat în bături pentru relaxarea musculară și stimularea tranzitului intestinal.

Magneziu orotat

Este promovat pentru performanța sportivă datorită acidului orotic, însă beneficiile nu sunt confirmate pe scară largă și este mai scump, potrivit longevitymagazine.ro.

Pentru o suplimentare eficientă, este important să alegi forma de magneziu care răspunde cel mai bine nevoilor tale: relaxare, energie, digestie sau recuperare. Dacă simți oboseală persistentă sau probleme de somn, consultă un specialist înainte de a începe orice tratament.